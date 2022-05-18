藝人王俊傑 勉學子懷抱熱情傳遞正能量

知名藝人香蕉（王俊傑）應聖約翰科技大學邀請，返回母校以「我的斜槓旅程」為主題，與學弟妹分享他從高中、大學，到報考街頭藝人、進入演藝圈，以及擔任YouTuber、網紅的精采生命故事。他認為任何事情要做到好，得刻意練習熱情，期勉大家就算處在低潮的時候，也要調整好自己的心態，持續傳遞正能量。

因為戽斗外型，從小就被取名為「香蕉」的王俊傑畢業於聖約翰科技大學工業管理系，不同於一般工管人畢業後於工廠中擔任管理者，酷愛跳街舞的香蕉王俊傑因為想要交女朋友，高中時就加入街舞社，一直到大四、大五都還全心投入於街舞表演上。直到手折傷，無法再跳舞，才開始改練Beatbox。

香蕉王俊傑認為任何事情只要刻意練習及懷抱熱情，就能把事情做到好。因此他拜Beatbox達人為師，每天躲在廁所轉角練Beatbox，跟老師學到沒有東西可以學為止。香蕉王俊傑說，「當時的志向就是要讓大家看到我玩Beatbox」，一看到他表演，就會想要聽上一段的那種。他想讓大家認為「我就是那個Beatbox很厲害的藝人」。

有志者事竟成，回首來時路，沒想到他竟然用這樣技能考上街頭藝人，甚至跨入演藝圈當藝人。日前在廣播節活動上，香蕉王俊傑與昔日好搭檔劉家成以Beatbox口技方式，表演無插電人體電台，台上節奏順暢，台下笑的開心。最重要的是，台下的重量級貴賓居然是蔡英文總統！「表演Beatbox給總統看，兩張嘴巴，逼逼哺哺給總統聽」，香蕉王俊傑自嘲他的人生成就已解鎖。

目前擔任「寶島神很大」外景節目主持人的香蕉王俊傑，除了擔任網紅YouTuber，積極經營自己的Youtube頻道，持續在網路上曝光之外，也成立「Banana購」網路商城，自己創業當老闆。斜槓的人生旅程，每個階段都盡力表現，凡事全力以赴、做到最好。

香蕉王俊傑溫暖熱忱、充滿正能量的健康形象，也獲得聖約翰科大肯定，獲邀擔任母校系所宣傳代言人，為母校各系拍攝宣傳影片。他建議學弟妹不要一直待在舒適圈，要趁年輕精力旺盛的時候努力打拼，任何事情只要刻意練習絕對有收穫。每天都過著充實的生活，這樣人生才會有意義。