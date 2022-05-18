海大副教授助漁工與世界接軌 獲AIT高額研發獎助金

美國在台協會(AIT)、漁業署、資訊工業策進會及台灣微軟為了讓台灣及全球漁業更能永續發展，攜手徵求「台灣遠洋漁船漁業勞動人權」科技方案。國立臺灣海洋大學資訊工程學系許為元副教授帶領其先進計算實驗室(ACL)學生與企業組成團隊，設計小型且經濟的通訊服務，讓小型漁船可以透過衛星通訊與外界聯繫，可大幅改善長時間待在海上的漁工心理狀態，並簡化海上緊急情況預防和回報的作業程序，降低外籍和弱勢船員在強迫勞動的風險，獲美國在台協會新台幣80萬元研發獎助金。

由於台灣遠洋漁業涉及強迫勞動、漁船上施虐等情形多次登上國際版面，漁工勞動人權也因此受到美國高度關切。台灣遠洋漁船上外籍船員眾多，且超過85%的動力漁船是小型漁船(CT4以下)，在可用空間狹小及現有衛星通訊設備動輒上百萬、通訊費達數十萬的前提下，長時間在海上工作的漁工多數沒有對外聯繫的方法，在這與世隔絕的環境中容易產生孤立、焦躁及失落感，且發生緊急事故時難以即時向岸上通報。

海大資工系許為元副教授(右二)與其先進計算實驗室(ACL)團隊。圖/海大提供

海大資工系許為元副教授與同時擔任相位科技有限公司總工程師的資工系博士班學生胡瑞興、大學部應屆畢業生李煜中同學及仍就讀大一柯欣辰同學，以船主能負擔的衛星通訊設施與服務、船舶可容納空間、政府官方能即時收到訊息並加以處置及保密漁工傳輸的訊息等考量，向美國在台協會(AIT)提出「電子觀察員附加模組–讓漁工與世界接軌方案」，配合行政院農委會漁業署長期補助海大先進計算實驗室開發、可24小時即時監控的遠洋漁業監控中心，以基本通訊能力及即時回報系統，大幅降低衛星通訊所需的費用。

許為元副教授的提案可大幅降低衛星通訊所需的費用。圖/海大提供

「電子觀察員計畫」為農委會智慧農業與漁業署補助，亦是未來國際上區性漁業管理組織(RFMO)推動的重點。海大先進計算實驗室(ACL)所研發的電子觀察員設施可以依照不同任務需求增加或減少硬體設備與軟體功能，具有高度模組化的特性。將本次提案的模組納入「電子觀察員計畫」的成品除節省空間與成本，亦能將通報系統與現行漁業署24小時漁業監控中心結合運作，降低船主成本也能提升遠洋勞工的權益，是勞資雙方都有利的構思。

許為元副教授表示，海大先進計算實驗室團隊結合過往經驗及目前開發中的系統，因第一線與漁船實際接觸而瞭解漁工環境與生活情形。為了解決真實問題與挑戰，除與政府及國際非政府組織合作外，亦與海大畢業學生開設的相位資訊公司合作，而該公司專精於海上設施設計與海洋資料分析。本次提案除了可以解決國家面臨的國際漁業問題與挑戰，亦能培訓出新一代的漁業資訊與科技人才，李煜中同學也將在畢業後至相位科技有限公司任職技術職缺。