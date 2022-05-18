2022僑生電競大賽決戰崑山科大電競館

文/葉圳轍

2022僑生電競大賽，昨（17）日在崑山科大電競館舉辦決賽，經過一番激戰，團體組由莊敬工業家事「 6 CON GA ）隊取得冠軍，個人組冠軍則由國立台灣體育運動大學陳榮天奪得；僑務委員會副委員長呂元榮於賽後親自主持頒獎，勉勵獲獎團隊一同帶動國內電競產業之發展。

2022僑生電競大賽團體組由莊敬高級工業家事「 6 CON GA ）隊取得冠軍，獲得獎金50,000元。 圖/葉圳轍

該電競大賽由中華民國僑務委員會主辦，崑山科技大學承辦，目的乃在培養僑生電子競技正當體育觀念及帶動相關產業之發展；該競賽今年邁入第二屆，共有77隊(團體45隊，個人32隊)報名，其中包含了跨校、跨系、跨國籍的合作，獎金也從第一屆的15萬提升至16.4萬元。

僑委會攜手崑山科大舉辦2022第二屆僑生電競大賽，17日舉行決賽及頒獎。圖為與會貴賓合影。前排左四為僑委會副委員長呂元榮、左二為崑山科大副校長鐘俊顏。圖/葉圳轍

該競賽團體賽遊戲為「英雄聯盟：激鬥峽谷」，個人賽競賽遊戲為「爐石戰記：英雄戰場」；為鼓勵僑生與國內、外籍生交流，團體組也開放一名非僑生一同報名參賽，增進各地學生與僑生合作。

該競賽獲得眾多企業的支持，贊助商包含大西洋飲料、Acer 宏碁、神奕科技、吳寶春烘焙及亨達模具等知名企業。協辦學校有19所，包括：國立高雄科大、台灣科大、台北科大、高雄師範大學、成功大學及弘光科大、南台科大、醒吾科大、靜宜大學、中國醫藥大學、淡江大學、南華大學、台北海洋科大、台南應用科大、景文科大、開南大學、遠東科大、亞洲餐旅、樹德家商等。

僑委會副委員長呂元榮(右四)頒發感謝獎牌給本屆電競大賽贊助單位，包括：大西洋飲料、Acer、神奕科技、吳寶春烘焙、亨達模具等企業。圖/葉圳轍

崑山科大副校長鐘俊顏表示，團體賽《英雄聯盟：激鬥峽谷》，邀請前「AHQ戰隊」職業選手西門夜說擔任賽評，「CCCE賽事實況轉播」則由獲得兩屆冠軍的崑山科大電遊學程二年級蘇哲慶(RASA)擔任主播；個人賽《爐石戰記：英雄戰場》則由擁有播報國際賽事豐富經驗的「阿罵」及前職業選手「Eason」負責賽事主播及賽評解說，電玩甜心林茉晶擔任全場活動主持人，結合直播及現場活動吸引海內外民眾大量關注賽事。

崑山科大電競學程主任洪俊銘指出，該校看好準競技產業未來發展趨勢，斥資近3000萬元打造「電競館」、「電子競技娛樂技術中心(EETC)」、「多媒體暨手遊技術教室(MMTC)」等專業級場域，作為教學與比賽場所，更禮聘職業戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」擔任專技助理教授，結合優良師資與專業設備，讓該校學生有發展的夢想基地，同時發掘優秀電子競技學子，強化我國在國際電競市場競爭力。

該競賽經過激烈競爭，得獎名單如下：莊敬工業家事「 6 CON GA ）隊勇奪團體組冠軍，崑山科大「3Tiger）隊榮獲亞軍，中山工商「G9fight」隊獲得季軍，正修科大「21世紀第二年」隊獲得殿軍；個人賽由國立台灣體育運動大學陳榮天獲得冠軍，國立中山大學郭卓然獲得亞軍，長庚大學蘇煒翔獲得季軍。