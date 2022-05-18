勞動部桃竹苗區人資人員培訓課程 免費報名

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為協助企業培育人資職能所舉辦的「人資人員培訓課程」已邁入第4年，今(111)年度特規劃「人資單元課程」及「人資種子學堂」，延攬各領域專家學者傳授勞動法令及徵、選、育、用、留等知識提升企業人資人員專業核心職能，其中「人資單元課程」將於6、7月展開，課程全程免費，即日起開放報名，歡迎企業雇主、主管及人資人員踴躍報名參加。

第一場人資單元課程將於6月10日在新竹第三信用合作社辦理「勞動法令應用實務、勞資爭議處理」課程。邀請前台北市政府勞工局職業訓練中心徐卿廉主任主講，針對企業經常遇到的勞動法令相關問題進一步分析，利用實際案例，協助企業避免勞資糾紛，提升人資人員對勞動法令的掌握度與因應能力。

第二場課程「勞動市場趨勢與發展」，將於7月8日在台灣安全衛生協會附設苗栗職業訓練中心辦理，上午由國立政治大學勞工研究所成之約教授主講，從產業結構及商業模式改變探討分析勞動市場現況及未來趨勢。下午由國立中正大學勞工關係學系劉黃麗娟系主任接力講授「勞動參與及高齡化社會」議題，就高齡化社會後的就業趨勢、環境等逐步探討現況，協助企業透過活躍高齡人力面對人力資源不足的課題。

桃竹苗分署大力支持區域企業發展人力資源，共同面對未來新興產業模式及人才提升等種種挑戰，本次活動全程免費參加，名額有限，報名從速！詳情請上桃竹苗分署網站(https://thmr.wda.gov.tw)查詢。