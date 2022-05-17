全新線上教育趨勢 掌握國際時事脈絡還可學英文！

十年磨一劍！智擎數位科技執行長方柏仁透過數位科技經營FUNDAY英語教育，讓會員在線上學習單字、片語、例句，也能同步閱讀聆聽英語時事新聞，讓台灣民眾擁有更多國際資訊的選擇。

這項龐大的數位工程在今年5月達成，全新英語教育網站「FunMap」以現代科技觀感上線！透過手機或電腦，只需點擊五大洲上的按鈕，便能馬上知曉當地國家資訊與時事新聞，透過閱讀聆聽新聞內容，還能同時查閱單字、片語釋義，以及例句使用教學。

而現今已是地球村的世界，台灣身為地球公民一份子，關心國際時事是每日的必要課題，透過外電翻譯的新聞，往往有無法瞭解當地資訊的狀況，因此FunMap結合了國家資訊與新聞時事，提供許多資訊給對「知」有需求的會員，讓英語學習可以更有效率。

即時更新的時事新聞、影片，以及當下的單字查詢與翻譯，FunMap無不提供了快速且精確的內容，除了新聞功能外，FunMap更提供了國際財經股市趨勢、國際流行傳染病的管控數字……等，相信在日新月異的未來，FunMap將成為線上英語教育的領頭羊，呈現更多富有科技感的教學。

此外，FUNDAY英語教育為鼓勵更多網友體驗新網站FunMap，更為此加碼提供新註冊會員抽取7-11 City Café和Apple TV大獎，如此精選好禮，現在就快體驗FUNDAY的英語學習樂趣！

活動詳情洽FunMap網站：https://bit.ly/3weEGNw