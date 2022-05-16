政大教授吳安妮 獲頒管理會計終身貢獻獎

美國會計學會AAA再度贈獎肯定，台灣首位「傑出國際會計教育家獎」再獲大獎

方於去年成為美國會計學會（AAA）國際會計領域（IAS）「傑出國際會計教育家獎」的首位台灣得獎者，國立政治大學商學院講座教授吳安妮，今年再傳捷報，獲頒美國會計學會「管理會計終身貢獻獎」，不僅是台灣第一位，更是亞洲首位獲得此殊榮的學者。

政大特於5月13日舉辦「吳安妮講座講授榮獲第20屆管理會計終身貢獻歡慶會」，共同見證這份至上榮耀。當天出席貴賓包括教育部政務次長劉孟奇、政大校長郭明政、政大前校長鄭丁旺、及中華會計教育學會理事長薛敏正等。活動由政大主辦，產業科技發展協進會、台灣策略成本管理學會、政大會計學系及博士班聯誼會、明門實業共同協辦。贊助單位包括，明門實業、玉山銀行、町洋企業、公隆集團、旭然國際、協磁泵浦、日正食品、普祺樂實業、勇昌貿易、漢邦聯合會計師、康瑞行銷。

歡慶會現場，副總統賴清德雖未到場，但仍賀電感謝吳安妮深耕管理會計專業，精進創新教育研究，引領產學前瞻思維，推動國際交流合作，成就斐然，殊值感佩。由教育部政務次長劉孟奇頒發獎座予吳安妮，讚許吳安妮連獲兩項國際殊榮，可謂台灣學術界之光。此外，他也感謝政大設立國際金融學院，期待有吳安妮的坐鎮，可引領產學合作，協助教育部推動更多政策。

校長郭明政致詞時讚揚吳安妮教授在國際上的成就，和今年政大校慶的標語「政大九五，世界翹楚」相呼應，實為台灣的驕傲。此外，郭明政強調，教育中最困難的即是將知識轉化為推動社會的動能，「而這就是吳老師做到的。」他期許未來吳安妮能帶領更多產學合作，為社會和大學帶來更多的貢獻。前政大校長、知名會計學者鄭丁旺蒞臨歡慶會現場致詞，恭賀吳安妮獲獎實至名歸，鄭丁旺表示，吳安妮選擇會計學領域最困難的管理會計，沒有研究資料可循，必須一步一腳印從企業取得實戰數據，卻始終不改其樂，非常難得。他認為，吳安妮淡泊名利，追求的是人生的價值與世事的圓融，最值得尊敬。也回憶了過往曾共同在學校服務的點滴，親眼看見吳安妮以學校為家，為學術研究與教學完全奉獻的精神，著實令人感佩；並肯定其「青出於藍，而勝於藍」，獲得在場來賓的熱烈掌聲。

教育部政務次長劉孟奇頒發美國會計學會（AAA）「管理會計終身貢獻獎」獎座予講座教授吳安妮。圖／政大提供

「讓我們懷抱希望，一起創造台灣第二次經濟奇蹟！」吳安妮於致詞時一一對在場來賓表達感謝，此次得獎是代表大家在世界上獲得殊榮，並真切感謝一路上眾多人給予的支持和鼓勵。吳安妮強調，未來必定會對國家、師生和企業報恩，她期望未來能讓全世界看見台灣的軟實力，吸引更多國際上的人士來政大學習作業價值管理（AVM），藉此對世界訴說台灣的偉大。