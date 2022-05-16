南臺科大參加「111年全國大專校院運動會」勇獲2金、1銀、2銅表現優異

文/郭文正

「111年全國大專校院運動會」(簡稱全大運) 競賽結果於日前揭曉，南臺科技大學勇獲得2金、1銀、2銅等共計13面獎牌之佳績，該校此次共有69位選手分別參與田徑、桌球、網球、跆拳道、空手道及羽球等六種運動種類。在田徑項目中一般男生組田徑4×100公尺接力勇奪冠軍，一般男生組田徑400公尺跨欄及田徑100公尺奪下冠、亞軍，一般男生組田徑撐竿跳高拿下銅牌，而在跆拳道項目中也獲得2面獎牌，張宜靜選手更是在一般女生組組跆拳道品勢個人組獲得銅牌等佳績。

南臺科大在盧燈茂校長帶領下，設置指定重點發展項目代表隊，培育田徑、籃球、排球、桌球、網球及壘球等優秀運動人才，也培育運動類型社團，並定期辦理全校師生運動會及各項運動比賽等活動，整建校內運動場館及場地，希望疫情期間校內師生也能有完善及安全的運動環境，藉以提升全校師生對運動重要性的認知，以達健身強國的目的。

南臺科大榮獲「111年全國大專校院運動會」一般男生組田徑4×100公尺冠軍，(中間位置)由左至右為林胤辰選手、陳世得選手、陳禮民選手、姚博薫選手。圖/南臺科大提供

校長盧燈茂表示，南臺科大近年來在學務、教務、社團及體育活動方面，都有相當不錯的發展，希望能藉此提升學生多元學習興趣，厚植實力，近年來南臺科大的體育競賽都有不錯的表現，希望能再接再厲，也鼓勵校園內無論師生皆能建立「運動一生」的觀念。

南臺科大體育教育中心蘇榮裕主任指出，此次各項目選手在新冠病毒疫情下備戰，除各校隊、社團指導教練的耐心培育及選手們的勤奮訓練外，也很感謝盧燈茂校長對運動的支持及鼓勵，讓選手們能在健全的培訓環境下持續精進專業技術，期許選手在未來各項比賽中皆能自我突破展現實力。