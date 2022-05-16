免費體驗巴黎保養品還可拿獎金 醒吾「EPVRE校園試用隊」大轟動

醒吾科技大學商管學院舉辦「EPVRE校園試用隊」，符合資格即可獲得價值近3,000元，來自法國巴黎的EPVRE全套正品一組。並讓同學們體驗網紅如何代言、業配產品，將學術與實務結合，成為有潛力的行銷創作者，評選第一名還可獲得獎學金5000元，在校園造成大轟動。

醒吾科大商管學院李國豪院長讓同學們試用EPVRE保濕化妝水，同學們體驗後都表示清爽又不黏膩。圖／醒吾提供

醒吾科大商管學院李國豪院長表示，「EPVRE校園試用隊」參加方式，只要IG追蹤數達800人的同學，在5/25前報名「EPVRE校園試用隊」，就可獲得一組價值近3,000元來自法國巴黎的EPVRE 保養組，讓學生免費體驗後只要在6/30晚上12點前，於個人 IG 帳號公開發布一則有關EPVRE 的保養理念與產品特色，評選入圍最高可獲得5,000元獎學金。

醒吾科大商管學院李國豪院長在Cvimall 向同學們介紹SMART HOME相關產品。圖／醒吾提供

醒吾科大這次活動鼓勵學生們可以輕鬆透過社群平台，結合校園宣傳活動、發文，就可以獲得高質感的保養品與獎學金。活動公開後，同學們都奔相走告，確認自己的IG追蹤人數是否符合標準，並表示「EPVRE｣保養組本來就是女同學們的最愛，可以免費獲得整組保養品，當然不能錯過這次難得的機會。

EPVRE校園試用隊海報。 圖／醒吾提供

李國豪院長現場推薦EPVRE 保養品，讓男同學們試用，同學們體驗後都表示清爽不黏膩，很適合男生做皮膚基礎保養。李國豪接著示範操作智慧家居用品，同學們都覺得實用且有趣，同時提醒男同學只要IG追蹤人數達800人，不分男女皆可參加「EPVRE校園試用隊」。

「EPVRE」基礎保養組的使用方式很簡單，「辣木植萃保濕化妝水」，收斂毛孔並舒緩肌膚乾燥不適；再使用「漿果精萃保濕修護精華油」，無油感零負擔，使肌膚達到油水平衡，一年四季皆可使用；最後以「綠魚子精華保濕乳霜」，水乳霜質地、清爽不黏膩，白天輕抹穩定膚況、晚間厚敷修護日曬，打造頂級自然防護力。

醒吾科大校內的「Cvimall社群電商平台體驗中心｣很受師生們喜愛，從多元的智能家居商品，到男女適用的保養品皆可在商城購買到。像女同學對EPVRE保養品非常喜歡、男同學則熱愛電競使用的跑馬燈及可充電檯燈等3C產品，而學校老師則對空氣清淨機很滿意，讓學生透過教學與實做交流參與營銷實務及平台運作管理，促成產學雙贏。