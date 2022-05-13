成大產業大師講座開講 台灣默克董事長李俊隆勉勵未來人才

勉勵學子挑困難的事情做、堅持到底、保持熱情，不斷的累積、堆疊，創造出與眾不同的價值

「困難永遠都在」。全球頂尖半導體材料供應商，台灣默克集團董事長李俊隆(5/13)受邀至國立成功大學演講。面對能源、氣候變遷、疫情等人類生活挑戰，李俊隆以個人豐富的外商歷練對未來人才說，「第一份工作不要只看錢，選一個可以激發你內心想望的；錢多事少離家近的工作不存在，如果你能都挑困難的事情做，堅持到底、保持熱情，也願意想得比別人多，到最後你一定會跟別人不一樣」。

李俊隆為美國紐約理工大學高分子化學博士，曾任IBM、寶僑（P&G）和確信電子（Cookson Electronics）等跨國企業主管。2011年加入默克，2021年晉升董事長，被媒體評論為是短短 10 年即快速晉升的傑出領導人。李俊隆表示，「過去26年，我在6 家不同公司、5 個不同國家，超過 10 種以上的產業打雜，成為董事長之前，我穿實驗衣已有 21.5 年。做完 1095 個化學實驗才寫出博士班畢業論文。這是永不放棄的堅持，唯有不斷的累積、堆疊，你的成果才會顯現」。

綜觀全球市場，李俊隆表示，電子科技產業潛力無窮，需要更多材料創新技術。根據市場調查預估，從 2010 年到 2030 年，全球 AIoT 裝置數量成長將超過3500億，產業需要更創新的晶片，顯示分布在電動車、伺服器、穿戴裝置等多元應用正驅動半導體產業快速成長。

因應下世代產業轉型創新，國立成功大學 2021 年領先設立智慧半導體及永續製造學院，攜手產業致力發展循環經濟與智慧製造，以豐沛的學術量能與大學社會責任，承諾持續成為永續台灣的安定力量。13 日下午，由成大智慧半導體及永續製造學院執行副院長許渭州親自頒贈台灣默克董事長李俊隆「產學創新講座」。成大材料系特聘教授陳貞夙專長研究半導體關鍵材料，聽完演講也幽默勉勵成大學生「上課或做研究也要選最難的」，因為這樣才能在學校就全方位養成面對未來的能力。

台灣默克集團 1989 年成立，迄今已在台灣深耕30餘年。2021年12月宣布未來5到7年將在台灣投資約170億台幣，規劃在南部科學園區高雄園區建立全球首座半導體材料大型生產與應用研發中心（Mega Site）。該研發中心佔地超過15公頃，從最開始的工廠設計到未來產品生產，皆導入永續發展思維，預計提供包含：薄膜材料、特殊氣體、圖形化與平坦化材料等半導體先進製程關鍵材料的在地化生產。2022年5月，台灣默克已連續兩年獲得《遠見》CSR暨ESG企業社會責任獎外商組首獎。

「加入默克，等於加入聯合國」。默克集團成立於 1668 年，企業據點橫跨全球 66 個國家，6 萬名員工來自 142 個國家。默克全球集團總部位於德國達姆施塔特城（Darmstadt）。354 年來，默克家族已傳承13個世代。默克集團保持好奇心蓬勃向前，致力於醫療保健、生命科學與電子科技三大領域，開發為人類生活帶來正面影響的高科技。從疾病治療到生技發展，甚至是未來智慧裝置，默克無所不在。