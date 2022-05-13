鼓勵高雄企業IPO 安永攜手高雄市府與櫃買中心辦講座

新創企業是臺灣政府多年來積極投入資源、扶植培育的重點，期望增加新創更多的量能。今(13)日在高雄KO-IN智高點新創基地的「推動高雄優質企業邁向資本市場」講座，由持續加速企業邁向資本市場的高雄市政府經濟發展局舉辦，邀請到證券櫃檯買賣交易中心、安永聯合會計師事務所、寶可齡奈米生化技術(股)公司、熒茂光學(股)公司等代表暢談相關經驗，期望讓參與此場活動的高雄眾多優質企業代表可彼此交流，加速推動邁向資本市場。

經濟發展局局長廖泰翔指出，依經濟部統計資料，高雄市中小企業家數達81,562家，以上櫃門檻資本額新臺幣5千萬預估，潛在IPO中小企業逾2,800家。經濟發展局請來櫃買中心、輔導經驗豐富的安永與IPO企業分享經驗，為有意邁向資本市場的業者解惑，加速在地中小企業發展。

證券櫃檯買賣交易中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心致力發展多樣化的金融商品與打造多層次股票市場，目前有上櫃、興櫃、創櫃等管道，並於興櫃市場下增設戰略新板，創新板已有7家公司申請登錄，期待藉由彈性的制度設計讓更多創新企業根留臺灣，歡迎業者踴躍申請，一起推升臺灣經濟成長之動能。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，台灣有近6成的微型、中小企業在規模化成長過程面臨資金缺乏、人才延攬不易等問題。安永近年積極輔導企業建置會計與內控制度並運用創櫃板資源擴張成長，目前累計登錄創櫃板的195家公司中，就有58家、近3成由安永輔導登板，其中更有13家來自高雄。黃建澤表示，未來安永將持續挹注專業能量，攜手政府成為推動在地產業政策及企業前進資本市場的最佳夥伴。

去年創櫃的口腔保健設備廠-寶可齡奈米生化技術(股)公司生技董事長李健齊指出，邁向資本市場能夠提早取得市場信任，更快速招聘到優秀人才，也能有更穩健的財務資源，帶領企業永續經營。他提醒有意進入資本市場的企業，需有清晰的商業及獲利模式，且具有一定規模市場支持成長。

已上櫃的顯示器觸控面板模組大廠-熒茂光學(股)公司總經理林盈杉分享，企業上市櫃有利於聘僱優秀人才，透過公司治理及法律遵循，建立永續經營的基礎與制度等核心價值。他指出，企業在上市櫃之前，也應做好月結財務報表、獨立董事等法律依循準備，以及資訊公開，另外也要從純稅務考量到完整的財、稅規劃，家族、專業經理人、一般員工及大小股東之權益與考量等多面向的評估。

安永自今年3月起承接高雄市政府DAKUO(高雄市數位內容創意中心)及KOIN(高雄智慧科技創新園區)創新基地的經營管理，並整合串聯安永的多元專業服務及客戶網絡，在高雄產業創新生態系中，活絡企業商務交流及成長動能。安永聯合會計師事務所南區新創負責人李芳文，同時也擔任高雄數位科技創新基地(DAKUO x KO-IN)經營管理計畫主持人，

提醒企業在上櫃前須對營運面向做到穩健發展，輔以完善的財會規劃，檢視公司目前財務結構狀況如配股能力、資本結構、財務分析比率等；此外，做好申請上市前的股權規劃及分散，完成大股東股權結構調整及未來集保承銷細部規劃，公司建立內控、內稽制度並落實執行，做到職能分工及績效考核制度化，使管理當局可即時掌握公司營運。