台北海洋科大攜手福壽實業、萬達寵物及睿生光電 培育寵物業專才

「2022寵物寵物業人才培育論壇」產、官、學接軌培育人才，滿足一年500億寵物商機

喜歡毛小孩的孩子，是不是也曾經想過能夠從事寵物產業，把興趣當作是事業，天天與毛小孩在一起有多幸福!據統計台灣一年寵物商機高達500億新台幣，想加入這個龐大的新興產業市場，就一定要找到願意分享產業實況與經驗的導師，學子在學校就能累積豐厚的業界經驗及人脈。

台北海洋科技大學校長林俊彥表示， 台北海洋科技大學與福壽實業、萬達寵物及睿生光電共同舉辦「2022寵物寵物業人才培育論壇」，特別邀請行政院農委會動物保護科鄭祝菁科長、動植物防疫檢疫局動物防疫組林念農組長以及寵物業界領頭羊實務分享我國動物保護人才需求動物醫事助理人才培育認證與趨勢發展、寵物美容照護人才、台灣寵物產業與寵物生命紀念業人力需求與發展趨勢，並與產官學界專家學者針對寵物醫療X光技術在寵物業應用與發展趨勢及AI技術在寵物業應用與發展趨勢等議題進行研討，也更邀請1111人力銀行發言人黃若薇，分享近5年來在人力銀行平台上寵物業職場職缺需求與就業趨勢大解密及薪資消長，以及人才需求態樣，對工作場域、工作型態、職缺消長薪資水準變動情勢。

台北海洋科技大學校長林俊彥(左)頒發感謝狀予福壽實業洪堯昆董事長。圖/台北海洋科大提供

福壽實業洪堯昆董事長表示，COVID-19疫情蔓延，推升了人們對於寵物陪伴的需求，也加速全球寵物經濟的發展，寵物經濟將成為後疫情時代的投資新顯學。誰能先掌握產業脈動與發展趨勢，便能在寵物經濟中占領先機。福壽實業為國內第一大寵物食品製造商，擁有近四十年專業研發寵食經驗並長期深耕寵物市場，除了建造食品級寵物專業生產廠、重視產品品質，獲得ISO 22000及HACCP認證，另外也推動循環經濟，長期使用國產新鮮非基改玉米、雜糧生產寵物食品，為寵物提供健康營養的食品。今天將分享相關經驗，讓大家了解寵物產業體系、商機的市場概況、最新的寵物保健研發、多元的產業未來趨勢。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，無論是從職缺數或是工作機會數來看，寵物相關服務人力需求皆呈現穩定成長趨勢，根據1111資料庫顯示2021年平均有3,420個職缺，比起9年前成長179%，其中「業務推廣」人力的需求最高，增幅高達621.1%；其次是「門市銷售」成長154.7%；「美容美髮」成長31.0%，寵物新經濟來臨，對於相關從業人員的需求，出現可預期的明顯增長。

台北海洋科技大學校長林俊彥(左)頒發感謝狀予萬達寵物事業邱旭鴻營運總監。圖/台北海洋科大提供

頤和文化哈寵誌廖曉萍表示，依據2021年透過網路管道收集超過5,000多份的有效問卷，所做出來全台的消費者市場調查，在這堂課中進行分享。飼主消費方面，食品仍為飼主們消費最大宗，最常採購的地方是寵物店、網路購物；選擇購買管道時則會優先考慮便利性及價格便宜的通路。據調查，飼主飼養寵物後的影響，佔最多數是得到身心舒展，其次是能夠活絡家庭氣氛；也體現了，寵物對宅在家中的我們是個緩衝媒介，得以讓身心靈得到緩解。未來寵物這個幸福產業，面對不安及變化的環境中，一定是扮演很重要的行業。

行政院農委會動植物防疫檢疫局動物防疫組林念農組長表示，全國獸醫診療機構約1,795家，約92.5%聘僱助理人員，加上經濟動物獸醫業，估計約有2000至3000名動物醫事助理的需求。在實務上，動物醫事助理不能執行侵入性醫療行為，例如插管、須施打麻醉劑的洗牙等，但動物醫事助理認證及認證機構認可辦法上路後，在獸醫師指導下，動物醫事助理提供獸醫師必要的人力協助，避免發生醫療糾紛。更說明，人醫有護理師參與，獸醫也需要助理協助，目前新辦法草案規範，相關科系畢業者完成認證機構辦理的訓練課程，並經認證機構的能力檢定檢驗合格者，可擔任動物醫事助理。

大佳雲端科技李國憲總經理指出 : 運用人工智慧的機器學習（Machine Learning）和深度學習（Deep Learning），讓寵物透過行為模式與口說（叫聲）模式，以及寵物飼主心理諮詢的AI分析，使得寵物飼主瞭解寵物的感受與回饋，可增進寵物飼主與寵物的良性互動。

幸福美地寵物生命紀念園范班超營運長表示 : 寵物生命紀念不是單單只有喪葬儀式，業者亟需對寵物飼主心理調適有概念的人才，目前99%不具備寵物生命紀念業相關知識與技能。寵物臨終服務師是帶著愛與希望來祝福每一位毛小孩最後一哩路的工作者，也是減緩家長悲傷失落的助人者。

經由寵物達人精闢的洞察與見解，就是要能夠讓你(妳)對寵物行業、特別是寵物食品用品零售業以及寵物服務業主要工作，寵物美容、寵物門店經營、寵物旅館、動物醫事助理與寵物新興行業的內容有一個較為清晰的了解；進而了解自己跟寵物業的適配程度，以及如何規劃寵物業人才培育，並期許產官學攜手培育更多專業人才，提供優質就業機會讓產學接軌，培育未來有志從事寵物業專業人員進行專業訓練，並協助其考取寵物業專業認證，提升寵物服務從業人員之營養學專業知識與技巧與能力，共創三贏。