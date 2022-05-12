旅美建築設計師莊捷婷個展 虎尾科大開展

國立虎尾科技大學12至13二日，於綜三館舉辦「旅美建築設計師莊捷婷個展」，展出「穿透城市」及「家中的中國城」兩件設計作品，以平面海報與實況影像呈現其空間設計。

設計師莊捷婷2020年畢業於美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)建築研究所就學間獲得「傑出獎」殊榮，並通過「美國綠建築專業人員」證照，致力融合建築和大眾媒體的表現形式，呈現永續環保議題。

「穿透城市」為莊捷婷與三個來自中國、韓國與美國的建築設計師團隊所共製，並獲得2021年洛杉磯美國建築師協會（AIA LA）2乘8展覽（2×8）的展場設計權，以及義大利A’國際設計大獎賽(A’Design Award & Competition)室內設計和展覽空間類優勝獎。

「穿透城市」提出了與洛杉磯不同社區對話的展覽方式，利用塑膠籃組裝後產生虛實交錯的牆面，在展覽空間中模糊了牆體的邊界。塑膠籃本身的紋理在陽光照耀下於地面投射出有趣的陰影，且其彈性能夠適應不同的展覽場地，這個熟悉的元素也能喚起大眾的共鳴，使得這個展覽裝置更為有趣。

為貫徹物質的永續利用，當地展覽結束後做到最小程度的浪費，讓所有材料都可再利用並回饋在地社區，該團隊將塑膠籃捐贈予在地機構，提供不同機構以儲藏、園藝、食物配送等功能來使用，賦予塑膠籃新生命。

「家中的中國城」是以洛杉磯中國城作觀察延伸之設計。圖／虎尾科大提供

另一項作品「家中的中國城」是以洛杉磯中國城作觀察延伸之設計。不少大城市都有富含在地特色的中國城，華人文化的適應性使得其在保有中式建築的特色下，依然能適應當地特殊的環境與風土民情。洛杉磯的中國城由簡單的幾何為建築基礎，加上經過簡化的裝飾，例如：扁平的中式窗稜、彩繪圖騰、簡單的屋瓦，並運用獨屬於南加州的繽紛色彩，十分具有在地特色。設計師透過物件轉化，讓家中的日常物件也呈現了中國城的有趣樣貌。

現場以平面海報展出設計師的空間設計，也透過影像呈現作品「穿透城市」於2乘8展覽的360度室內全景實況，讓觀眾可跨越時空，體驗當時的展覽空間；並播放「家中的中國城」建築遊戲影片，將其設計概念運用遊戲方式讓使用者參與設計過程，安排屬於自己「家中的中國城」。

虎尾科大校長張信良表示，大學提供給學生的養分包含內在涵養的陶冶，其中設計資源也相當重要，此次的設計展出運用日常生活媒材發揮設計創思，其中不同媒材與多媒體呈現，以及從設計展現愛惜資源的永續行動，都是學生很好的學習範本。

建築設計師莊捷婷作品「穿透城市」於洛杉磯2乘8展覽全景實況：https://players.cupix.com/s/nSsCsc29.html?1637646447