陽明交大「1 House for All」永續綠建築台灣隊遠征歐洲

為亞洲唯一團隊前往德國角逐「2022歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」

國立陽明交通大學跨領域設計科學研究中心（TDIS）5月11日於台北記憶倉庫舉辦「國立陽明交通大學 永續綠建築台灣隊出國參賽行前記者會」，本次參賽作品「1 House for All」集結台灣產官學研的成果，包含與林務局及台大實驗林實習工廠共同合作開發出台灣第一棟國產重木構建築；與東和鋼鐵、軒展公司、強安威勝公司、南亞塑膠公司共同研發出循環建築系統；加上眾多國內頂尖企業在經費及物料的挹注，及政府部門技術指導與資金奧援，歷經2年8個月的研發籌備期，才成就台灣隊本次遠征歐洲的機會。

永續台灣隊背後的巨人包含產、官、學、研單位齊聚一堂，到場祝福TDIS團隊再度挑戰全球頂尖建築實作競賽「2022年歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽（Solar Decathlon Europe 21/22）」。「永續綠建築台灣隊」由陽明交大TDIS領軍，透過不同系所師生跨域跳躍性思維，整合出創新解決方案，加上團隊原訂去年赴德參賽，因疫情爆發延後一年。

陽明交大林奇宏校長(右二)與團隊師生及參賽作品模型合影。圖/陽明交大提供

疫情變化下世界變化極大，當代的建築如何讓人們的生活更加健康？

TDIS中心主任曾成德講座教授表示，「全球建築的典範持續轉變，從綠建築到健康建築，從健康建築再到現在最關鍵的永續都市建築，而沒有變的是持續尋求人與自然環境、社會環境的永續合諧。」本次經賽的專案經理曾聖凱助理教授進一步解釋，「本次參賽作品以淨零耗能及淨零碳排為目標，面對競賽的十項挑戰，我們以台北做為設計標的，希望以零耗能零碳排的永續建築，作為都市更新的契機，讓台灣再一次成為世界永續城市的優等生！」

本次競賽TDIS團隊，提出三大設計解方，以被動式房屋的節能設計概念，結合AIoT室內自動調節，達到淨零耗能的「節能共享站」，以循環式建築的設計方法及產業整合，以「零碳中繼屋」達成居住平權的願景，最後以碳交易結合社會企業的經營模式，創造「社企合居宅」達成永續經營與永續發展的目標。團隊從台灣現在面臨的都市建築高度耗能、居住正義與都更停滯等當代居住困境出發，提出包含台北、德國及全球已開發都市之永續都市發展策略白皮書，讓低碳、可負擔、跨世代健康共好的宜居都市「1 House for All」，從島國向世界擴散。林奇宏校長欣慰表示，「本次以校級研究中心進軍歐洲盃綠建築奧林匹克級賽事，這是合校以來首度遠征國際競賽，內容體現了陽明交大做為一個偉大大學最重要的社會責任，也就是為全球已開發都市帶來低碳、可負擔、跨世代共榮的永續都市發展。」

打造出台灣第一棟100% made in Taiwan的國產重木構建築

此外，這次競賽作品也為國內林業產業鏈帶來新的里程碑。林務局邱立文主任秘書表示「這次在台大實驗林木材利用工廠與陽明交大TDIS團隊的努力下，我們打造出台灣第一棟100% made in Taiwan的國產重木構建築！林務局在2017年開啟國產材元年，宣示提升木材利用率之目標後，同步發展新植造林、森林經營、國產材生產。這次透過這個競賽，我們也要告訴國內外民眾及產業，我們有豐富的林業資源，我們也有很強大的研發、生產、製造技術，歡迎國內外營建產業一起看看台灣的重木構造，讓這樣永續的負碳建築，持續在台灣遍地開花！」

台灣第一棟國產重木建築在陽明交大校內預組裝。圖/陽明交大提供

團隊在今年初於校內進行參賽原型屋試組裝後運輸至德國，團隊成員將於本月16日飛抵德國出賽，於20日在德國烏珀塔爾市開工，在十天內由學生建造出「1 House for All」原型屋。6月10日開幕後，將由國際評審團進行十項綠建築指標之評鑑，與全球其他11個國家19所大學團隊同場競逐大獎，並對各國參觀者進行英文導覽；6月25日將舉辦「台灣文化日」，其後將於賽事原址轉型為期3年的「Living Lab」台德永續建築研究交流基地，這不只是該競賽的第一次，更是台灣價值被國際看見的一大成就！