活意行銷企管高培偉總經理分享 共存時代企業生存之道

台灣要進入共存時代了，若您以為共存就是大伙相親相愛的和平共處、共存就是回到舊常態的慣日子，那就大錯特錯了，甚至會因為如是的誤判，從而讓企業的經營陷入萬劫不復之地！《三國演義》第一回提道，「話說天下大勢，分久必合，合久必分」，共存是從“分”演進到“合”的夾縫階段，故「共存」是必須隨時在滾動調整的動詞，不是平靜無波的名詞。「共存」絕非如字面般的溫柔、和藹、友善，在達成新常態平衡前，對未來市場發展的臆測可能遠高於把握，我們要面對更殘酷與現實的物競天擇、適者生存、不適者淘汰！

可以這樣打個比方，清零時代是將大家圈養在水族箱中保護，雖然發展範圍受限，但在環控下至少能得一時的偏安；共存時代則是將這缸放生到野塘裡，看似可以自由發揮的空間變大了，但勢必要面臨環境變化、自行覓食、環伺掠食者以及未知變數等等的威脅。哪個比較好呢？就看自己的適應能力與位居食物鏈的哪一層囉！不管您喜歡清零還是共存，進入冷酷無情的共存時代已是不可逆的真實，再如何緬懷清零都是相當不務實且浪費時間的事，企業想要在競爭的市場中不被淘汰，就必須不斷地提昇自我的應變力與競爭力、進化品牌的消費價值，致力於佈局危機背後隱藏的潛商機。企業要如何在共存的淘汰賽下存活，甚至取得可掌控未來市場的關鍵影響力呢？長期進行獲利商模研究、品牌進化與輔導企業創新轉型的活意行銷企管總經理高培偉，提出以下五點建議。

經營面：以速變應萬變～天下武功、唯快不破！面對眾多不確定的共存變局，企業不僅心臟要夠強，更要打破僵化的舊有組織制度SOP，如變形蟲般快速展開因應的行動力，方能成為不被淘汰的得來“速”！

商模面：問題即是商機～別人的痛苦就是我的快樂！存的不安，亦將會帶來求安的新需求，但擁有再多再好的想法與理想目標，也必須搭配最適的配套執行計畫，方能搶先收割到藏在危機背後的好契機！

稱王面：制訂市場規則一流的企業訂制度！當舊常態被打破，意味著將迎接新秩序的到來，企業若能幫產業鏈開新路，就有機會翻轉市場規則，賺取若要由此過、留下買路財的被動收入，成為ㄧ方之王！

逢源面：整合內外資源～借力使力不費力！面臨渾沌的共存圈，抱團比當獨行俠更有機會存活，企業須以合縱連橫取代五力競爭，發展跨域應用的新視野，透過讓利合作來開闢出新疆土，創造真正的多贏！

管理面：推動自主管理～管理重在協助、非管制！隨時在變異的共存環境，非計畫性的隔離與應急紛沓而至，層層管制的體制勢將緩不濟急，唯有放權與授權，協助基層自主運轉，從而有效提昇人均產值！

從[舊常態期]＞[清零期]＞[共存期]＞[新常態期]，企業準備好與狼共舞了嗎？