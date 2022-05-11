第十屆寶島行銷金句獎－立洋留學slogan創意徵稿活動開始徵選囉，即日起至6月5日，只須發想出15字以內的創意佳句，就有機會拿到18,800元的高額獎金，每個字超過仟元價值；還有統一禮券與鳥時代IP設計款口罩等多個獎項，總獎額29,800元，心動趕快行動！

創意slogan徵稿活動由立洋留學股份有限公司主辦，亞洲大學創新育成中心、活意行銷企管顧問有限公司、寶島好讚協辦。亞洲大學以培養學生成為具備科技、設計及國際觀之專業人才的世界公民為教育目標，積極媒合學校與產業能量的亞洲大學產學營運處創新育成中心亦鼓勵學生在學時即能參加企業的活動，透過參與式的行銷來瞭解企業的需求，提前為以後就業來舖路。

徵稿活動乃是以台灣第一家提供「保證錄取」的留學顧問中心－立洋留學PEC為標的，立洋留學PEC專營各國留遊學輔導，尤其專精美國、澳洲、英國及加拿大，每年輔導超過百位的學生赴海外留遊學。憑藉多年對教育體制的深刻解讀和及10年以上豐富的申請經驗，立洋留學PEC亦與眾多所頂尖院校建立了長期友好的關係。

出國留／遊學不僅是教育的延伸，也是生活視野的拓展，如何選擇安心又有保證的留學代辦服務公司；為了讓有志海外留／遊學獲得更多實用的資訊，廣發英雄帖並徵選最有創意來協助「立洋留學PEC」發想最能觸動人心的行銷slogan，歡迎大家一起來動動腦。活動簡章及報名詳載於 立洋留學PEC官網 www.pacific-edu.com