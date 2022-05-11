預聘制拚留才 企業年增22%實習機會

缺工潮來襲，留住人才為企業之本，尤其在競爭激烈的科技業尤其重要，透過實習機會提前預約人才，是企業常見的徵才管道之一。1111人力銀行指出，以資料庫釋出的4,480個實習機會，與去年5月同期相較，明顯成長22%，其中包括美光晶圓科技、聯發科、鼎新電腦、仁寶電腦等知名科技大廠，提供在學生「帶薪」實習，且薪資與正職相差無幾，祭出彈性人才預聘制度以迎戰缺工潮。

指標大廠「聯發科」提前鎖定優秀菁英，今年暑期實習生招募人數翻倍，並推出實習轉正職高達七成的預聘率，吸引台灣優秀學子加入，積極為搶才計畫超前部署。而「鼎新電腦」也釋出多元實習職缺，包括軟體工程師、資訊服務顧問師、系統服務工程師、人資管理師等，以長達一年的實習期間訓練大四生及碩二生，向下紮根培育新秀。

鼎新電腦提供實習生「就業學程」、「菁英實習」、「先鋒實習」不同的規畫選擇，以「就業學程培訓計畫」為例，以就業為導向，讓實習生在未來的職涯中搶得先機、塑造自我價值循序漸進的培訓當中，養成該職務所需的專業職能，順利通過任用資格評鑑、無縫接軌進入鼎新就職，實習期間每月獎助學金，以及兩階段績效考核將視實際能力與貢獻度提供績效獎金。

鼎新電腦客戶開發部副理連涵霓，就是從鼎新實習生開啟職業生涯，更是今年度的「金鼎獎」最佳價值銷售。她分享從一開始不斷地被客戶拒絕，到後續客戶成交的過程，從被客戶掛電話、客戶對談的經驗中，學習如何加強溝通的能力、反應力及組織能力，透過與客戶對談的內容及後續跟主管反覆推敲每一件案子如何推進，累積自己對於行業的敏感度及溝通話術，讓自己能夠從無到有開發到商機。

明新科技大學校長劉國偉舉例，明新的學生光是以到台積電實習，薪水就已經來到4萬元，所以「實作經驗就是最大優勢」，他時常向學生提倡「入學即就業」的心態，盡量讓課程與企業對接，持續培育實作型人才近年已見成效，現在每週都有廠商來拜會卡位人才。劉國偉建議即使非理工背景，仍可以勇敢嘗試，更強調之前學校辦理校園徵才，許多大廠包括台積電在內，都需要不同領域的人才，並非只有半導體相關系所的畢業生，非常支持學子們透過實習管道提前接觸職場。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，實習期間短則暑假2個月，長則一年的時間，為了爭取優質實習生留用，具有規模的知名企業，願意投注更多資源與人力來帶領新人，建議實習生應該積極表現，累積專業能力，讓企業看見你的價值。 為滿足求才若渴的各大產業，「台灣科技人才發展中心」集結許多優質的理工人才的履歷，包括軟體工程、半導體封裝、光電光學、系統規畫、網路管理以及電子通訊等領域，歡迎企業人資上網搜尋攬才，為公司累積豐厚人才資本。