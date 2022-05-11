家樂福粽藝大賞評選會　移師醒吾科大粽味飄香

家樂福每年端午節的粽子銷售業績都有亮眼成績，今年首次也是全國首例產學合作，移師醒吾科技大學舉辦「粽藝大賞評選會」。醒吾餐旅設施新穎完善媲美五星級飯店，各參賽店家從蒸粽子的水量、火侯、燜煮等過程都非常嚴謹講究，讓評選老師們可以嚐到像剛包好一樣的粽子，幫消費者推薦最美味粽子。

東部粽參賽代表、一口宜口葉政良總經理正準備將美味的粽子送至評選會場。圖／醒吾提供

家樂福行銷總監黃琪芬表示，今年的「粽藝大賞評選會」除了提供名店名粽之外，獨家開發東部粽共11家名店參與，可提供消費者更多選擇。非常感謝醒吾科大觀光餐旅學院黃寶元院長邀請來自全台各餐飲系所老師共同評選，並提供觀光餐旅大樓舒適環境、先進設備，及醒吾科大師生們的全力協助。

醒吾科大觀光餐旅學院黃寶元院長(右)及高雄餐旅大學陳正忠教授(左)，與其他評選老師審慎評選參賽粽子。圖／醒吾提供

評選會由黃寶元院長擔任評審長，與全台各餐飲系所共11位老師共同評選。黃寶元表示，藉由來自於不同學術背景及美食產業的翹楚，進行多面向綜合性評比，評比標準包括風味40%、食材40%及外觀20%，以客觀且全方位的方式評選，把真正好的產品介紹給消費者。

醒吾科大觀光餐旅學院黃寶元院長(左)及餐旅系駱進漢教授（右）評選後進行投票。圖／醒吾提供

「粽藝大賞評選會」以地區區分為東部粽、北部粽、南部粽及創意粽進行分區評選，共有26個品牌52種風味粽進入決選，本次粽子品項琳瑯滿目、粽味飄香。東部粽參賽代表「一口宜口」葉政良總經理表示，這次參賽的特色名粽是選用宜蘭特色食材，口味獨特，絕對值得細細品嚐。

家樂福行銷總監黃琪芬(中)頒發感謝狀致醒吾科大鍾志明副校長（左二）及觀光餐旅學院師生。圖／醒吾提供

每位評選老師從粽子的外觀、香氣、糯米及餡料的口感，細細咀嚼品味，在最後5分鐘老師們才非常慎重的投出選票。高雄餐旅大學陳正忠教授建議參賽者可多兼顧粽子外觀完整性，將更能讓粽子色香味完美呈現。並表示醒吾科大觀光餐旅大樓設備令人大開眼界，相信未來餐飲界將更有發展空間。

家樂福行銷總監黃琪芬(中)與評選老師們大合照。圖／醒吾提供

醒吾科大鍾志明副校長指出，耗資3.7億元興建的觀光餐旅大樓，取之於社會、用之於社會，醒吾科技大學積極與產業合作，提供學生更多實務學習機會，本次活動同學們展現出認真專業態度，獲得校外嘉賓讚賞，非常歡迎產業界菁英來校舉辦活動，期待未來能再與家樂福攜手合作，讓學界與產業有更良好的互動。

家樂福及所有參賽廠商對醒吾科大新穎完善餐旅設施，留下深刻印象，與全力協助活動的觀光餐旅學院師生合影留念。圖／醒吾提供

參與「粽藝大賞評選會」共11位老師名單如下：

醒吾科技大學 觀光餐旅學院 黃寶元院長

醒吾科技大學 餐旅管理系 彭志強教授

醒吾科技大學 餐旅管理系 駱進漢教授

新竹玄奘大學 餐旅管理系 陳貞綉助理教授

新竹玄奘大學 餐旅管理系 白文俊助理教授

台南崑山科技大學 餐飲管理系 馬永曾老師

台南亞洲餐旅學校 莊弘一老師

花蓮慈濟科技大學 廚藝管理系 黃淑玲老師

宜蘭佛光大學 健康與創意蔬食產業學系 吳仕文副教授

台中東海大學 餐旅管理學系 林育正助理教授

高雄餐旅大學 中餐廚藝系 陳正忠教授