萬能科大攜手永平工商x涓豆腐x手信坊 贊助數百萬獎助學金

萬能科技大學觀光與休閒事業管理系與永平工商攜手開設僑生產學攜手專班，近日觀休系更與涓豆腐及手信坊觀光工廠深化合作面向，由兩家品牌企業提供僑生產學攜手專班的國際新生，優渥的企業獎助學金，只要通過面試並在這兩家廠商正式實習滿6個月，即符合廠商企業獎助學金申請條件，每年涓豆腐企業贊助獎助學金達到240萬元，手信坊企業繳助學金也達到100萬元，預料此項合作對培育國際產攜專班人才，將具有更大的吸引力。

永平工商僑生產攜班學生踴躍參與涓豆腐實習面試。圖／萬能科大提供

萬能科大觀休系系主任蘇俊雄表示，觀休系以「時尚玩家、健康樂活」為主軸，致力培育觀光旅遊與休閒運動管理人才，目前學校國際生約有700位，觀休系除有國際南向專班，111學年度僑生產學攜手專班，從技高端到技專端銜接是與永平工商觀光科合作，國際學生來自越南、印尼、緬甸等地，選擇到觀光與休閒事業管理系就讀，不僅期許在萬能科大完成大學專業課程，學習華語課程，並能強化進入產業實習經驗。

萬能科大系主任蘇俊雄(左)與手信坊企劃部處長魏嘉宏於手信坊合影。圖／萬能科大提供

今年觀休系特別與全台最大韓式料理集團-豆府餐飲集團，旗下涓豆腐簽訂實習合約，涓豆腐將提供每學期每人最高3萬元獎助學金，即每學年6萬，每學期實習時間需做滿半年，即可獲得申請資格，名額共40人，預計每年高達240萬元企業所贊助的獎助學金。涓豆腐現已發展成為精緻韓式料理第一品牌！學生在此實習環境，不僅可以學得餐飲內場、外場收銀、帶位、桌邊服務以及顧客服務等。

手信坊觀光工廠多元化實習內容。圖／萬能科大提供

觀休系同時也與手信坊產學合作，手信坊提供每個學期1萬獎助學金，全年達到100萬元，手信坊隸屬於三叔公企業集團旗下，目前有兩處觀光工廠，土城廠整體出貨量約佔臺灣麻糬市場70%，2009年配合政府產業發展政策轉型經營觀光工廠，目前是新北市最具特色觀光旅遊景點之一。位於龍潭的霧隱城於2021年開幕營運，打造成以日本江戶時代霧隱城，現已發展成具有創意、文化、美食、樂活與工藝兼具的觀光工廠，學生在此實習可深化技能，提供多元學習導覽解說、門市服務、顧客收銀服務、飲料調製、烘焙、發貨等，將可深化學習技能。

校長莊暢表示，萬能科大致力於提升學生的國際就業競爭力，配合實習課程與產業緊密鏈結，畢業生不只是航空城產業雇主的最愛，也受到國內與國際知名觀光餐飲公司的青睞，觀休系長期與國內與國際大型觀光旅遊產業、旅館業、觀光工廠等休閒產業保持密切交流與合作，讓學生未來的就業與觀光休閒服務產業接軌，成為具有實務能力、團隊合作精神及國際觀的人才。

校方強調，觀休系除了優質師資、專業課程及豐富實習機會外，更有全國私立科大最具特色的教室，包含實習旅行社、導覽解說教室、博弈教學示範教室、體適能中心、團體有氧教室、餐飲服務教室以及V-bar飲料調製專業教室，全方面培育觀光、休閒及運動相關服務業的專業人才。