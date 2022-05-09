2022金點新秀設計獎 台南應用科大入圍數居全國之冠

文/葉圳轍

2022金點新秀設計獎公布入圍決審名單，長期以文化創意為教學的主軸的台南應用科大，總計93項學生作品入圍，居全國之冠，展現該校在文化創意的教學能量與成果，表現亮眼。

2022金點新秀設計獎報名情況熱烈，大會共收到57校117系計4821件作品報名，其中只有654件入圍決審，角逐「金點新秀年度最佳設計獎」等多項大獎。

台南應用科大是技職體系唯一擁有藝術學院的科技大學，長期以文化創意為教學的主軸，人文藝術氣息得天獨厚，已成為南台灣培養設計人才的重鎮。該校今年參加2022金點新秀設計獎，共計93件作品入圍，居全國之冠；其中室內設計系入圍14件、視覺傳達設計系入圍11件、商品設計系入圍32件、多媒體動畫系入圍7件、時尚設計系入圍28件、服飾設計系入圍1件。

入圍作品〈山間步道師〉：紀錄步道師們利用山林裡原有的石頭、木頭等材料,以手作方式運用非動力工具輔助進行步道施作,使步道降低對生態環境的擾動,增進步道的永續性與整體性，提倡運用簡單的工具、就地取材,結合志工參與、眾人合力,以符合自然環境的手作工法。圖/台南應用科大提供

台南應用科大表示，今年該校的作品形式多元，探討的議題更貼近生活，除了該校原本擅長的文化創意、視覺包裝設計、產品設計、影音動畫，本屆也有不少與社會關懷相關的議題，以及針對聯合國永續發展目標(SDGs)為核心的創作，在在顯示當代的青年所關注的事件議題，已經從個人生活放眼國際，更符合該校近年以國際化為主軸的發展方向。

入圍作品O3 chair/圓曲率皮革層積木椅凳：以三個圓曲率之曲木單元體的創新結構組合, 運用曲木疊層搭配精緻皮革手縫剪黏工藝技法，透過形體來表達循環意象，創造出如愛馬仕精品級的椅凳。圖/台南應用科大提供

台南應用科大指出，由於受到疫情攪局，新一代設計展已連續三年宣布停辦，但該校設計學院各系仍在堅守防疫規定下，展現各自成果。多媒體動畫系於5/7日在台南市美術館二館舉辦「第四屆無限影展」；視覺傳達設計系將於5月10至12日於校內學文創中心展出111級「煥幻」畢業成果展，各界可前往觀賞。