科學含金量最高的夏令營「i Span科學營+彩虹牧場」重磅登場

具有八年歷史及無數家長口碑好評的《彩虹牧場》，近年因主辦方資策會任務調整停辦後，今年轉由民間企業「資展國際」主辦，延續高品質的夏令營推動。《彩虹牧場》是資展國際股份有限公司(簡稱資展)向下紮根科技幼苗培育的國內重要平台，前身為資策會數位教育研究所，數位人才培育訓練與創新教育團隊)針對國小與高中學生，設計規劃的多元主題課程，強調「以學習者為中心」讓學員們在專業課程的學習過程中，同時培養問題解決能力及創造力等，打造21世紀公民所必備的5C能力養成。(Communication skills 溝通協調、Collaboration 團隊合作、Complex problem solving 複雜問題解決、Critical thinking 獨立思辨、Creativity and innovation 創造與創新)

幕後推動的數位人才培訓團隊表示，過往推出的夏令營，廣獲資策會等大型財團法人父母社群、企業CEO媽媽社團，以及許多軍、公、教領域的家長青睞與送子女預約團報，經常開班就額滿。之前為資策會主任轉任資展國際的 王孝弘協理表示: 繼前年5G元年與中華電信學院合作高中科學營後，今年新創的《i Span 暑期青少年科學領袖營》更進一步與川升學院合作，推出了國內首創的進階5G實驗室等級的技術探索偵搜營隊，以及加入原資策會專業的IOT、AI、Java、影音、Game design資展夏令營課程團隊，整合了好口碑的阿杰老師等一流營隊強強聯手合作推出一系列家長與青年學子引頸期盼的酷暑知識盛宴與精彩酷課。

資展董事長呂理華(左)，資展協理王孝弘(右) 。圖／資展國際提供

「i Span 暑期青少年科學領袖營與彩虹牧場」系列課程不只融入STEAM架構(科學、技術、工程、藝術、數學)，更增加了未來元宇宙世界必須培養的硬體、軟體、應用三大賽道創意基礎均衡成長課程，並透過「啟發(Inspire)、引導(Guide)、合作(Cooperate)、分享(Share)」創意教學模式進行授課，融合「創新課程」 與「前瞻科技」「應用藝術」「生活管理」並重，協助孩子探索自我、主動學習，養成孩子善用數位資源發揮創造力，達成教育永續、人才培育之願景。

紅眼營隊有國際首見的元宇宙硬體、軟體、應用的《元宇宙翱翔的翅膀-5G智慧天線偵蒐任務營》、大人都想學的《學會建構元宇宙-Minecraft創造力夏令營》、許多3D/AR與IOT混合應用的《IOT+3D列印創客大師STEAM領袖營》，贏在硬體、軟體、應用三大元宇宙賽道的起跑點。此外小朋友喜愛的遊戲式科學營《Scratch 遊戲創造營》和《使用JavaScript開發簡單遊戲》，國內唯一英中雙語教學的《Code camp using Python to implement mine-sweeping game》、培養媒體能力的《基礎影音剪輯體驗營》。高中超CP值領袖課程《架設專屬於自己的網站》，最潮高中青年程式課程《Minecraft 程式計畫》，這些營隊能幫助國小開始一直到高中生完善學習履歷，更提供108課綱高中升大學程式先修課程《APCS 新手入門》，相關營隊將分別於資展國際台北、中壢、高雄場地推出(原資策會教室)。

資展協理王孝弘(左),資展經理蔡妤姿(右) 。圖／資展國際提供

2022年負責夏令營統籌的蔡妤姿經理表示，透過資展國際向下紮根科技人才幼苗培育，提前佈署台灣未來數位領袖養成，期望以「 i Span 暑期青少年科學領袖營與彩虹牧場」以數位賦能提供小朋友今夏有個炫麗彩色的數位彩虹學習生活體驗，同時打造我國青少年世代的數位競爭力，推動臺灣成為國際科技創新的領先社會。彩虹牧場夏令營專網https://rainbowfun.ispan.com.tw/