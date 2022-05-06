醒吾新媒15屆畢展Outer Land 復古龐克風結合影視創作撼動剝皮寮

醒吾科技大學新媒體傳播系第十五屆畢業成果展「Outer Land」，今(6)日起為期三天，在台北市剝皮寮歷史街區華麗登場。畢展主題以復古科技感結合蒸氣龐克風打造展場與主視覺設計，讓現場觀眾體驗並感受參展作品的創意及發想，歡迎各界蒞臨畢展會場參觀，給予同學們支持與指教。

醒吾科大陳義文校長(圖左)於開幕式勉勵同學勿忘初衷，醒吾永遠是同學們最強的後盾。圖／醒吾提供

醒吾科大陳義文校長於今(6)日開幕式勉勵同學，所有創作都是來自原始的想法，千萬不要因為挫折而改變初衷，如果畢業後有任何想法需要討論，醒吾永遠是同學們最強的後盾。鍾志明副校長則分享一則小故事，提醒同學們今天所有作品都是大家的心血結晶，也是在人生路上重要成果，更是沒人可以奪走的美好記憶，值得珍藏並感謝同學們的分享。

醒吾科大鍾志明副校長分享一則小故事勉勵新媒體傳播系同學。圖／醒吾提供

醒吾科大新媒體傳播系第十五屆畢業成果展「Outer Land」，自5/6至5/8於剝皮寮歷史街區展出三天，共有十四組作品參展，內容豐富多元，除了探討社會議題與親情，也有情節懸疑的驚悚片，及讓人笑聲不斷的YT綜藝短片等。學校師長們皆到現場指導並支持，學生家長們亦是熱情參與，並到每個展位參觀，給予同學們最大的鼓勵。

「迷迭香」組員左起李嘉佑、陳柏愷、劉羽文、李亭桂、廖文薏，介紹微電影發想的內容。圖／醒吾提供

畢展每組作品皆精彩唯美，在同學們詳細介紹下，感受到同學們對作品的用心與堅持。微電影「火光」是由MV及微電影組成，MV是用第一人稱手法拍攝，能讓觀眾身歷其境，而微電影則在劇中詮釋夢想與現實到底能不能達成平衡。希望藉著這部片讓懷抱夢想的人勇敢追夢，不管夢想多渺小，只要堅持就會看到曙光。

「淺島」組員左起朱怡樺、李婕、黃俊瀚、趙玉琳、劉佳旻、詹為舜，介紹微電影發想的內容。圖／醒吾提供

緊接著欣賞「迷迭香」則是愛情懸疑片，以網路交友為主軸，傳達在網路世界中存有太多未知數，在還未了解一切之前，都不可輕易相信任何人事物。而「淺島」則是從單親家庭母子間的故事，敘述親子溝通的重要性。更有客製化寵物服飾網頁設計與行銷的「Petoutfit」，風格清新可愛令人愛不釋手。

「火光」組員左起朱嘉豪、賴宣麟、俞侑廷、陳建復，介紹微電影發想的內容。圖／醒吾提供

新媒體傳播系林添勝主任表示在今年疫情嚴峻下，同學們仍堅持且勇敢為自己的創作付出，令老師們非常驕傲。並表示新媒體傳播系的運動傳播人才培訓方案，已在兩天前完成全中運軟網賽實況轉播，成功拉近同學與業界距離，協助開創出另外發展的道路，讓同學們直接進入新媒體時代的製作流程，透過多元化的學習，達成並落實畢業即就業的想法。