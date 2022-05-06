玄奘、華圓、安捷「藝棧藝居」攜手打造新竹藝術文創新據點

隨著「竹竹併」議題的發燒，目前以「台灣矽谷」聞名世界的新竹縣市，在未來將會繼續朝向「新竹藝居」的文化城市發展，使新竹成為文化科技、生活美學與多元文化產業並存的世界級「宜居城市」。由玄奘、華圓、安捷打造的「藝棧藝居」計畫於本日(5/5)下午於新竹安捷國際酒店進行簽約儀式，宣告此項計畫正式啟動，期望能落實「今日矽谷、明日藝谷」，使新竹成為一個以文化經濟、文化科技、文化外交為主的「移民城市」，並成為台灣文化城市的新標竿。

玄奘大學校長簡紹琦於簽約儀式致詞。圖／玄奘大學提供

玄奘大學校長簡紹琦表示，玄奘大學一向注重課程與實務的結合，近年來也不斷推動創新創業、大學社會責任(USR)等相關計畫，成效頗豐。此次「藝棧藝居」計畫不但是跨域學習的起點，同時也是深耕在地及體驗創業的好機會。有這麼強大的合作伙伴支持，相信玄大師生必能獲益良多，成果值得期待。

看好新竹後續的文化藝術發展潛力，華圓設計行銷及新竹安捷國際酒店結合玄奘大學藝術與創意設計學系進行産學合作。計畫先於新竹安捷酒店打造「藝棧藝居」創意空間成為新竹全新的藝術與文創新據點，空間中將展售各界藝術大師及新秀們的優秀作品，使藝術更加生活及普及化。後續將更進一步尋找新竹的特色空間加以活化，逐步開展新竹的藝術文創再生計畫。