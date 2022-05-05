朝陽科大連續3年勇奪天下USR大學公民調查第一

疫情持續延燒，大學卻為社會帶來正能量。2022年「天下USR大學公民調查」結果出爐，朝陽科技大學在「天下雜誌」調查之全台116所公私立大學中，以大學社會責任計畫（University Social Responsibility, USR）實踐的傑出成果，連續3年蟬聯私立技專校院總排名第一，成為USR模範生。

朝陽科大USR團隊深入社區，協助農民採收黑豆，善盡大學社會責任。圖／朝陽科大提供

「天下USR大學公民調查」為國內具權威之USR調查之一，主要參考英國泰晤士高等教育(THE)世界大學影響力調查及聯合國17項永續指標(SDGs)，借鏡企業社會責任(CSR)，從「大學治理」、「社會參與」、「教學承諾」、「環境永續」四大面向，共計蒐集38項指標，全方位檢視大學的社會責任，朝陽科大除了在「環境永續」及「社會參與」展現亮眼的績效，更在綜合排名領先各校，蟬聯全台私立技職第一。

朝陽科大應化系費洛蒙微膠囊研發，獲選農委會年度十項重點展示技術，減少農藥使用，協助地方創生受好評。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，由於致力多元實踐社會責任，朝陽不但連續5年蟬連世界綠能大學全球百大，同時更連續4年進榜英國泰晤士高等教育(THE)世界大學影響力排名，師生致力永續發展之卓越成果，廣受國際肯定，展現舉足輕重的社會影響力。而為全面落實永續發展藍圖，朝陽科大每年致力降低1%的能源使用及碳排放量，並承諾2045年達成淨零排放之目標，帶動大學、社會與地球共好。

「環境永續」一向是朝陽科大推動USR的重點領域，近年來，朝陽師生共同致力實踐環境永續，不遺餘力。其中，工業設計系協助彰化農民將廢棄葡萄藤轉化為多樣文創商品，推動綠色循環經濟；應用化學系善用昆蟲費洛蒙，替代農藥使用，維護友善生態環境；環境工程與管理系則組成農輔團隊深入雲林麥寮，以無毒耕作提升作物品質，持續推動環境永續發展。此外，行銷與流通管理系以智慧商務與行銷模式，塑造南投中寮石虎與農業優化創生社會實踐模式，帶動地方創生；銀髮產業管理系首創「幼老共園」照護模式，輔導社區幼兒園轉型，實踐在地老化社會創新；而休閒事業管理系則深入社區推動銀髮膳食營養教育，善盡大學社會責任，廣受肯定。