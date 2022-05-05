海大獲中國工程師學會評選產學合作績優大學第一

國立臺灣海洋大學辦學績效優異及產學合作成果豐碩，連續四屆獲中國工程師學會評選為「產學合作績優單位」，今年更是被評選為公私立大學組的第一名，將於11月11日「中國工程師學會暨各專門工程學會111年聯合年會」上公開表揚。

李光敦研發長表示，海大擁有全球頂尖教學與研究設備，在研究、產學合作及教學創新皆有豐厚成果，並獲得產官學界肯定，另外在全球關注議題：氣候變遷、海洋永續發展、海洋事務、海洋生技與食品安全、海洋工程、綠能科技、程式語言、AI人工智慧應用等，皆為海大專長領域。且政府全力推動的離岸風電，亦與海大研究領域相符，將共同打造臺灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落。

海大欲與產官學界共同打造臺灣成為亞洲離岸風電技術產業聚落。圖/海大提供

近年來產學合作與技轉金額更是快速成長，屢屢拿到大型計畫，如與台電公司的跨領域性產學合作案，領域橫跨環境保護、海洋工程、生態調查等，共同合作突破在海事工程上所面臨的困境，還有離岸風電開發設計安全及運維管理評估、臺鐵桃園段地下化建設沿線可能產生之振動噪音預估等多項計畫，透過與產業界、主管機關之間密切合作，形成夥伴關係，除了提升整體產業競爭力，也同時培育產業人才，計畫結束後學生可獨立進行相關研究或投入業界。

中國工程師學會為促進公、民營事業單位與學校間之產學合作相配合，以提昇並落實我國工程技術與管理水準，期能因應國家經濟建設及社會發展需要培養工程技術人力，每年表揚產學合作績優之公、民營事業單位與學校，惟前一年度曾經獲獎之單位或學校，不得提出申請。「產學合作績優單位」獎項依性質區分為大學、科技大學、技術學院、高中職、公民營事業單位等五組，總名額以20個名額為上限。

111年度中國工程師學會各獎項得獎名單：http://www.cie.org.tw/News/NewsDetail?cn_id=646