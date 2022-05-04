成大區塊鏈社推全台首創傳情NFT

近年來 NFT（非同質化代幣）在全球掀起熱潮，成功大學區塊鏈研究社結合嶄新NFT技術與學生自創藝術作品，推出全台首創NFT學生傳情活動，即日起至5月6日，可填寫線上表單購買NFT傳情，每個售價新台幣100元，預計將發行共120個傳情版NFT。社團代表今天也特別贈送NFT傳情給蘇慧貞校長。

NFT意指非同質化代幣，屬於數位加密貨幣的一種，每個代幣可以代表一個獨特的數位資料，像是圖片、影片、音檔等任何數位形式的創作。數位檔案在過去通常很難被辨識為正版或是盜版的複製品，但現在透過NFT能具備所有權證明，擁有獨一無二的識別代碼，進而產生收藏與紀念價值。

為了匯集NFT的數位創作者以及對於區塊鏈技術有興趣的人，成大區塊鏈研究社首次推出NFT傳情活動。廣招來自設計相關社團、系所的學生作為NFT創作者，進行藝術創作，最後選擇出6個作品，再透過MaiCoin集團旗下AMIS的Qubic團隊提供技術支援，將每個作品上架20個NFT，每個售價新台幣100元，預計共發行120個傳情版NFT。

成大區塊鏈社推出全台首創NFT傳情。圖/成大提供

即日起至5月6日，全台各地人士可透過「成大區塊鏈研究社」粉專（https://www.facebook.com/BlockChainInNCKU）點選NFT傳情活動連結或至成大勝利校區「勝後木桌」或「學生討論空間D24（雨備方案）」現場掃瞄QR Code，填寫表單購買NFT傳情，為體恤大專院校學生之付費習慣，採郵局匯款方式付款。由於NFT並非實體物品，因此後續主辦單位將通知被傳情的另一方，並透過Qubic錢包即可方便、快速接收傳情NFT小禮，使傳情物突破物理距離限制，基於區塊鏈技術的特性，每份NFT禮物更是有著不可竄改、獨一無二的特性。

成大區塊鏈社社長張晉維表示，NFT對於一般大眾來說，經濟與數位知識門檻較高，希望藉由這次傳情活動，讓更多人對於區塊鏈技術產生興趣，能夠沒有財務及使用介面上的壓力，透過小額與簡單的Qubic錢包就能無痛體驗NFT，對於元宇宙的趨勢也能有更完整的想像。

今（4）日成大區塊鏈研究社長張晉維、公關長柯如恬以及美宣長林旻萱也特別代表贈送NFT傳情給蘇慧貞校長，蘇慧貞校長歡喜收下這份傳情小禮並表示，當此科技不斷進步的時代，技術門檻太高或使用介面不友善往往不自覺地形成隱性歧視，而成大人能夠作為良好溝通橋樑，讓所有創新改變都變得更加觸手可及，也讓創作者的友善心意能夠更加擴大影響力。

成大區塊鏈研究社於2018年成立，由一群對區塊鏈有興趣的成大學生組成，主要以區塊鏈的市場端及研究端作為社團的營運重點，以「區塊鏈產業應用領域」、「區塊鏈技術實作能力」進行研究。社團不定期舉辦線上線下活動，今年４月中，成大區塊鏈研究社剛與成大循環經濟社、成大創聯會以「永續」為出發點，結合「綠電交易」、「循環產品包裝設計」、「跨域人才與企業」三大主題進行深度探討，在論壇結束後也特別贈送限量「POAP NFT」作為論壇參與證明，結合數位科技創造獨一無二的紀念價值。