勞動部北分署攜手Google、YouTube跨界合作

「新媒體人才培育」系列課程 即日起陸續開放報名

勞動部勞動力發展署北分署與Google、YouTube平台攜手合作，規劃「新媒體人才培育」系列課程，包含YouTube創作者孵化器、Google數位行銷基礎及進階等4班次，今(111)年度預計招收200人，課程全額免費，基礎班即日起開放報名、進階班6月1日開放報名，歡迎踴躍參加。

勞動力發展署北分署林仁昭分署長指出，隨著現代科技進步與生活形態的改變，以及後疫情時代下的數位轉型趨勢，未來運用新思維創造新穎的數位媒體內容將與日俱進，而新媒體人才的需求也將與日俱增，為此，勞動力發展署北分署與Google、YouTube合作，推動「新媒體人才培育計畫」，開辦培育新媒體產業人才的實務課程。

課程內容生動、導師與學員互動踴躍，氣氛熱烈。圖／業者提供

「111年度新媒體人才培育計畫」四大課程包括「YouTube創作者孵化器」、「Google數位行銷」二主題，各有基礎理論及進階實作二班次，除線上理論課程外，並在位於新北市三重區的勞動部「YS青年職涯發展中心」辦理實作演練、工作坊與名人講座，今年仍邀請到點閱超過3,100萬的金屬雕塑家，也是著名工業知識教學的YouTuber「超認真少年Imserious」阿仔師續任總導師，傳授新媒體經營秘訣與行銷商業模式建立。

著名工業知識教學的YouTuber“超認真少年Imserious”阿仔師擔任總導師，傳授新媒體經營秘訣與行銷 商業模式建立。圖／業者提供

「新媒體人才培育」系列課程陸續開放報名，基礎課程於5月3日至25日報名，進階課程於6月1日至22日報名，各班授課時數16-24小時不等，課程全額免費，每班預計招收50名學員，各班設有報名條件，經審核後方能錄訓，每人限參加一門課程，不得重複報名，報名請上 https://forms.gle/HtKMAB3BCnqdWeVF7 ，或洽02-23620699分機637陳先生。

此外，北分署將於5月11日(三)下午2點到3點舉辦課程線上說明會（meet.google.com/etw-dsjy-pwb），歡迎踴躍參加。