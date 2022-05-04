培生集團攜手菁英國際教育 打造Azar文法聖經

享譽全球最大的教育公司及書籍出版商「培生集團(Pearson)」，與在台灣居於成人專業英語教學領域領頭羊的「菁英國際語言教育中心(ELITE)」，於今日攜手簽訂台灣版AZAR文法書系列合作計畫，為現代忙碌的英語學習者提供更有效率的多樣化文法學習平台。

AZAR文法書系列(Azar Grammar Series)問世多年，是全世界銷量最大的英文文法書籍，各地英語學習者無人不曉，具有文法界聖經的地位。本系列專為EFL / ESL人士所撰寫，適合初學者到進階人士，旨在幫助學生建立正確的文法觀念以及培養其英語溝通能力。該書以表格方式呈現文法學習重點，搭配上互動式的練習，讓學生脫離枯燥的教條式學習，達成聽、說、讀、寫四種語言技能的整合應用。本次新書出版係特地為台灣的英語學習者打造，融合了菁英國際語言教育中心的獨家數位化「菁英+」APP，搭配課前、課中、課後引導及測驗，讓這本書的學習效益達到最大化。

培生集團業務經理陳淑華。

培生集團業務經理陳淑華說，本次能與菁英國際教育集團所屬旗艦「菁英國際語言教育中心」合作開發這個AZAR文法計畫，是對台灣學生來說的一個福音。感謝菁英願意投入資源，讓AZAR這部文法書注入了新生命，在英語教育領域精益求精，更上層樓。

菁英國際教育集團董事長蔣興強先生說，與培生集團的合作，雙方費時了半年討論細節才確認這個計劃，製作過程中更是密切合作，務期達到盡善盡美。雖然在新冠疫情期間，全台補教業均受到影響，但是我們深信唯有將專業做好，得到學生的肯定，口碑才能長久，菁英這些投入都是應該的。

菁英國際教育集團董事長蔣興強。

本次新書出版，是菁英文法革新計畫的一部分。以AZAR Grammar為文法知識點授課搭配「菁英+」APP，再加上與知名英語教育專家尤菊芳博士合作的「魚骨文法」(Sentence Diagram)的學習整合，將能有效打通學習者以往不夠透徹的文法難點。2022年7月份即將上線的菁英+新文法課，歡迎民眾加入。