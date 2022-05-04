點拾用超級數字力 洞察企業財報盲點

明明公司生意好到翻，為什麼就是賺不了錢？許多創業者擁有很強專業能力，卻因為缺乏財務概念、無法從數字看出營運危機，讓自己公司陷入愈忙愈窮的困境。提供系列化課程資源的創業平台「點拾教練培訓」，身為創辦人也是培訓教練的石罡宇，學習超級數字力後，重新檢視自身公司的營運績效，也幫助更多經營者在佈局事業每一步，都能心中有「數」。

打造南臺灣創業生態圈，驚覺有些老闆缺乏財務思維

家中是傳統工廠，但石罡宇反而希望走出不一樣的路，開創自己的事業。樂於學習的他，過去經常到各地甚至飛到海外進修大師課程。過程中，石罡宇發現多半創業課程都開設在北部，決定以台南為基地，幫助中南部創業者擁有相同學習資源。

石罡宇認為創業是一場馬拉松，點拾規劃一系列創業者亟需的課程，涵蓋商業定位、事業開發、團隊建立、品牌經營、簡報表達各種由淺入深的系統性課程；同時發展出一套獨有的陪學制度，陪伴在地創業者從實戰中累積能力，打造共學交流的大台南商戰合作環境。

而經營事業絕對不能只憑感覺，更要搭配財務思維。石罡宇表示，「我們曾輔導過一家企業，老闆都是左手收現金、右手付薪水，幫他仔細計算後發現，員工每個月領的錢比他還多！」經營者必須有能力把營運狀況轉變成財務數據，從資產負債、現金流量、損益表等基本指標，檢視公司的財務健康程度。

超級數字力聚焦財報分析 優化企業體質

要把財務思維灌注到老闆的腦袋，石罡宇以身作則，親自報名知名財報講師 MJ 林明樟的「超級數字力」財報分析課程，把營運會遇到的各種損益情況、該如何看帳目等能力，運用到到點拾的課程實作。

兼具創業者與培訓教練身分，石罡宇從超級數字力獲得超乎想像的收穫，他說：「我一邊消化財報分析內容；一邊研究 MJ 老師的運課方式，發現這是一門充滿驚喜堆疊的課程，從教材設計、遊戲互動到各種教學細節，堪稱是 C/P 值高到爆的財務課！」

除了從超級數字力獲得更多企業管理的啟發，石罡宇更樂於扮演宣傳大使，推薦其他老闆透過上課，找到財務漏洞、調整經營策略，並提升毛利與淨利。石罡宇回應，「我發現去上過超級數字力的學員，後續輔導他們的時候，我們就有共同語言，無形中也強化點拾與學員之間的信任關係。」

未來擴大服務面向，陪跑助創業家攻藍海

作為提供創業者的學習、培育平台，石罡宇說，創業是一場自我心智的訓練，自己就像「陪跑員」的角色，隨時要因應選手的狀況，調整訓練的強度與項目。因應不同企業規模需求，點拾採取因材施教，針對剛創業者提供入門班；「綠洲計畫」則是進階的系統化課程，也有更深入的專案服務，幫助企業針對實務問題，做全方位的顧問建議。

除了培訓、顧問，石罡宇勾勒出點拾未來的發展前景，涵蓋服務範疇將延伸到創投、孵化鏈結、以及線下社群讓創業者有吐苦水的園地，展現「先討拍再討教」精神，同時持續串接各領域專家，提供創業者更全面的實戰教育資源。南部創業綠洲：​​https://point10coach.com/