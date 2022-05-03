朝陽科大傳播藝術系「黑朝影展」 展現豐碩成果

朝陽科技大學傳播藝術系一年一度的盛會「黑朝影展」，今年已邁入第26屆，主題為〈人曲〉。擔任朝陽科大傳播藝術系畢籌總召的葉欣茹表示，今年畢業展主題〈人曲〉，發想源於義大利文藝復興時期薄伽丘的著作《十日談》，內容敘述10名男女當年為了躲避義大利佛羅倫斯瘟疫而逃至郊區，決定每天說一個故事來度日，而在這疫情持續肆虐全球的當前，並未限制朝陽科大傳播藝術系學子們的想像，反而開啟了新的世代，延續著未完的故事。

劇情片〈後頸〉拍攝細膩，入圍公共電視學生劇展，頗受好評。圖／朝陽科大提供

今年黑朝影展創作題材多元，靜態作品包括論文研究、整合行銷、劇本創作、Podcast等；動態影像拍攝議題包含地方創生及原民文化。其中，劇情片包括〈保全阿檳〉、〈我們想拍鬼店！〉及入選公共電視110年度學生劇展的作品〈後頸〉；紀錄片則包括〈肖年誒，回嘉〉、〈日出東方〉、〈赤腳拍檔〉、〈百年好合〉、〈浮滿暗居〉及〈與牠溝通〉以及由大馬生、陸生及港澳生所拍攝的〈以我們為名的遠方〉，以不同的視角詮釋境外生在異鄉生活所面對的處境與成長；另外還有節目製作〈決戰！將軍令〉、廣告片〈親愛的〉以及MV音樂錄影帶〈Once More〉，作品題材創新多元，風格獨具，實力不容小覷。

朝陽科大傳播藝術系致力培育影視菁英，實力不容小覷。圖為劇情片〈保全阿檳〉工作照。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，多年來傳播藝術系致力培育影視菁英已展現豐碩成果，畢業學子不但屢獲國內外大獎，更在專業領域有傑出的表現，希望未來能培育更多優秀的影視人才，振興臺灣在地影視產業。而朝陽科大傳播藝術系主任安碧芸亦強調，本屆黑朝影展作品創作題材結合社會議題，並注入多元的文化與風貌，拍攝深刻細膩，希望能透過畢業影展，讓更多人看見朝陽傳播藝術系學子的用心和專業。