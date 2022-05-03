貿協與LinkedIn簽合作備忘錄 助台企業找客戶

鑒於社群平台與商業經營密不可分，為協助廠商運用數位工具拓銷海外商機，並與全球目標受眾互動。外貿協會今（2022）年度與全球商業人士人力平台LinkedIn合作，雙方簽屬合作備忘錄（MOU），並於4月28日共同舉辦「B2B企業LinkedIn行銷」研討會。

迄今為止，LinkedIn在超過全球200個國家和地區擁有8.1億會員，LinkedIn已成為專業人士和公司連接機會的重要平台。LinkedIn的使命是連接世界各地的專業人士，讓他們更有效率和更成功。除將世界專業人士與機會聯繫起來，LinkedIn還連接企業，幫助他們提高國際品牌知名度。這創造了一個世界勞動力運作的可持續的生態系統。

外貿協會表示，因應疫情影響，經濟部國際貿易局與外貿協會早在2020年疫情甫發生時，即推出的「強化數位貿易及電子商務措施」輔導案，並已輔導約150家中小企業使用LinkedIn行銷品牌與產品，協助廠商精準得找到商機與潛在買主，參與的廠商反應極佳。

貿協由秘書長林芳苗代表，與全球商業人士人力平台LinkedIn簽定MOU。圖╱貿協提供

由於LinkedIn廣告效益精準，使用者均為專業人士，專案協助中小企業初次嘗試運用LinkedIn平台，有助於瞭解與未來進一步運用行銷。貿協提及，為延續效益，貿協積極爭取更多的合作機會，日前已與LinkedIn簽屬合作備忘錄，期望結合LinkedIn與台灣經貿網的服務，提供台灣的廠商更完整、更精準的數位行銷資源。雙方合作系列研討會首場於4月28日登場，由LinkedIn新加坡亞太APEC辦公室負責人與專家，透過視訊帶給現場廠商一手資訊，讓大家全面認識LinkedIn的最新服務與行銷概念。

貿協強調，此次主要推動單位台灣經貿網，亦在會議上介紹B2B跨境電商數位貿易解決方案，以及如何解讀貿易數據輔助瞄準市場，找到機會點。研討會除此次首發說明會外，5月起接續將舉辦一系列相關的研討會，例如手把手操作、如何收集優質潛在客戶名單、B2B出海趨勢&LinkedIn實務與案例等，歡迎有興趣的企業至活動網頁報名，參加活動加入會員，就可以得到獨家好禮。報名網頁（https://info.taiwantrade.com/promotion/event#menu=11608 ）。