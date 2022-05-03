疫情催生元宇宙應用南臺科大培育虛實整合人才

近兩年因疫情催生元宇宙相關產業，業界虛實結合技術人才需求大幅提升，南臺科技大學資訊傳播系日前舉辦「你不知道的元宇宙」論壇，由該系助理教授黃瓊儀擔任主持人，邀請白鹿動畫總監陳文農、THETA X INC.暨銳比數位科技公司執行長黃偉誌、上海巨亮品牌管理公司董事長謝兆豐、築生堂總經理郭俊甫、以及該校虛擬網紅創作工坊老師許擇瑋等講者，結合AR擴充實境、XR 沉浸式技術、AI 人工智慧，以及區塊鏈技術的討論與交流。

南臺科大表示，該校資訊傳播系學生長期受到新媒體傳播以及數位影音之訓練與薰陶，師生對於元宇宙議題與應用具備極大優勢與潛能，透過「你不知道的元宇宙」論壇，首次邀請多位產業專業人才，從多元面相導入元宇宙之應用，交流內容包含遊戲產業、高齡服務、數位直播互動、教育溝通、虛擬網紅、流行音樂，以及娛樂影音等，整場論壇除了現場觀眾之外，還有許多無法到場的觀眾則以線上直播方式參與討論，內容十分豐富精彩。

銳比數位科技公司提供許多AR擴充實境之商品讓觀眾體驗，同時白鹿動畫總監陳文農更公開招募動畫公司實習生，感受到元宇宙的未來趨勢，激發許多學生現場詢問與報名，南臺科大資傳系同學也現場展示了虛擬網紅的互動表演與技術解說，此活動全程由該系黃瓊儀助理教授所帶領「廣告與公關實務課程」之學生團隊承辦，透過許多協辦單位，包含虛擬網紅創作工坊、金谷威數位行銷有限公司、史瓦特多媒體、台南在地自媒體推廣、直播、攝錄器材專賣店家PQS等企業之贊助，讓活動順利進行，充分展現學生與產業密切互動的實戰合作能量。

銳比數位科技公司執行長黃偉誌指出，元宇宙是未來會發光發熱的趨勢，而AR是元宇宙的第一步，同學應趕緊培養自己的專業能力，才能把握先機、一展長才，同時，築生堂總經理郭俊甫鼓勵現場聽眾，除了本身的專業技能之學習外，也要了解新趨勢之發展，並有效整合與發揮自己的專長，讓自己更有競爭力，白鹿動畫總監陳文農強調，在這快速變化又資訊超載的時代，累績自己的專業與技能，掌握新興科技的風口，創造出自己對元宇宙的詮釋，是成功的不二法門，上海巨亮品牌管理公司董事長謝兆豐也鼓勵現場聽眾，加緊腳步為自己的專業與產業插上元宇宙的翅膀，共創產業與消費者元宇宙的商機。

除了現場論壇之外，為提供未能到現場的觀眾進行交流，活動結束後，完整紀錄片在YouTube頻道(頻道名稱：綠洲元宇宙)可以進行點閱觀看，歡迎對元宇宙知識有興趣的朋友訂閱活動官方頻道，回看論壇精彩豐富的內容。