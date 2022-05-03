大葉大學多媒體學程舉辦第8屆畢業展「Online1999」

大葉大學多媒體數位內容學位學程即日起至6日，在外語學院大葉藝廊舉辦第8屆畢業展「Online1999」，展出2D動畫、3D動畫、模型公仔、遊戲等25組作品，透過創作展現生命累積的感動。

由黃懷德老師指導，曾欣雲、林芳如、劉玉婷、陳惠萱的2D動畫「阿嬤向前蔥」，是孫子幫忙阿嬤勇敢追夢的故事。曾欣雲同學認為，不是年輕人才可以追夢，「阿嬤向前蔥」的主角是一名住在宜蘭的阿嬤米香，阿嬤一直夢想自己能站上舞台唱歌，在孫子的鼓勵下，阿嬤報名了比賽，到了比賽現場，阿嬤非常緊張，沒想到孫子先前幫阿嬤拍影片上傳，讓阿嬤擁有一群粉絲，在粉絲的支持下，阿嬤鼓起勇氣上台表演，完成自己年輕時的夢想。

大葉大學多媒體學程大四生創作動畫「One way ticket」。圖／大葉大學提供

吳旻書老師指導，李嘉蓉、江政凱、羅安純、倪詩菡、林岠駿、賴彥霖的3D動畫「One way ticket」，是一趟一去不回的火車，因此取名為單程票。江政凱同學表示，動畫影片「One way ticket」使用第三人稱視角，從現實切入主角的幻想世界，列車長以死神的形象出現，車廂的乘客只顧著滑手機，不理會主角慌張地說火車出事了。當公共運輸發生交通事故時，大家很容易受到媒體訊息的影響，先入為主認定事件是怎樣的，希望透過這部動畫，提醒大家媒體識讀的重要，也希望大家能多關心周遭事物。

大葉大學多媒體學程大四生楊庭愷介紹解謎遊戲「凝滯聖夜」。圖／大葉大學提供

程仲勝老師、陳志隆老師指導，楊庭愷、劉沛昀、劉昕怡、陳雨函、李敏君設計的「凝滯聖夜」，是單機版的解謎遊戲。楊庭愷同學說，這款遊戲讓玩家扮演偵探角色，進入發生案件的宅邸，解決事件，還原真相。

大葉大學多媒體學程大四生創作公仔模型「嗔念」。圖／大葉大學提供

江家慶老師指導，徐紀煬、張哲綸、俞呈達、童冠錞的「嗔念」，是以外星文明與科技為題材模型雕塑，除了公仔模型，學生也製作了美術設定集。

大四生賴政宜說，這一屆的畢業班學生大部分出生在1999年，因此他們選擇「Online1999」作為畢展總主題，象徵他們上線於世紀交接之際，人生經歷了資訊連綿交織的22年，以過去的色彩為基礎，迎向新世代，創造新的詮釋。

多媒體學程副主任程仲勝指出，多媒體學程的師資相當多元，學生的創作類型也很多元，包含2D動畫、3D動畫、模型公仔、遊戲、美術設定等，總計25組。歷時一年半的畢業製作，是學生四年學習的成果，5月份除了在校內展出，5月18日至20日也將到高雄展覽館參加「放視大賞」，歡迎有興趣的民眾前往觀賞。