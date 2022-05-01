「紡織快速就業列車」 駛向~永續未來

由摩根大通集團與紡織所共同推動「紡織快速就業列車」計畫，迄今是第六年，即使這兩年疫情肆虐，列車仍不停歇，持續引領莘莘學子邁向職場與銜接產業。

5月4日(三)下午於松菸文創舉辦「在校實習生」與「儲備幹部生」的結訓成果聯展，並邀集近20家廠商進駐會場，辦理就業面試與徵才媒合活動，要讓學員的努力與養成被大家看見，讓人才的需求與扎根被社會重視，讓科技應用與環境永續的共同目標，隨著列車一路前進與推動，駛向永續發展的未來。

「紡織快速就業列車」推行至今已成功培訓744名學員，訓練時數累計3,206小時，就業與實習媒合率達70%；近年因疫情「零接觸」影響，加速了生活與產業的數位應用發展。因此，在摩根大通支持下，本期項目以數位科技與轉型應用為核心規劃，建構各院校與專班的多元主題；本次參與展出之3所學校與專班為實踐大學-透過3D數位版型的服裝模擬軟體，將畢展的3D圖像與服裝成品，虛實設計整合呈現。亞東科大-將數位印花圖案套用在3D模擬服裝後，連結至VR虛擬實境中創造體驗；德明科大-打造團隊品牌與搶攻數位聲量，並推動永續時尚的牛仔回收系統；儲備幹部專班-以3D模擬設計的企劃產品，結合視頻影音的數位創作，組建全球化行銷的跨境電商團隊；一路支持本計畫之摩根大通汪慧玲營運長與儒鴻公司董事長洪鎮海，也將蒞臨活動現場為大家加油打氣。

摩根大通持續支持「紡織快速就業列車」計畫，以提供紡織領域專業且實務上的訓練，及協助年輕人與待業者在職場一展所長為目標！議程將在實踐大學的服裝秀演出後，由各專班的學員代表進行簡報發表。而紡織所協理陳宏恩也表示：「產業疫後的數位轉型與人才養成，是大家刻不容緩的責任！」；當天會後即開始面試媒合，踴躍迎接「紡織快速就業列車」的新力軍！