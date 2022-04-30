陽明交大火箭5/3將於屏東旭海發射

為科技部啟用「旭海短期科研探空火箭發射場域」後第一項火箭發射任務，樹立太空科技發展新里程碑

國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心ARRC團隊即將於5月3日清晨在屏東旭海火箭發射場域進行雙節火箭「HTTP-3A」第二節火箭的首次飛行測試，預計飛行時間8分鐘、飛行高度12公里。此次飛行是科技部啟用「旭海短期科研探空火箭發射場域」後第一項火箭發射任務，寫下我國太空科技發展新里程碑。

本次發射是執行第二節火箭的第一次飛行測試，驗證團隊自行開發「六自由度任務分析模擬器 ZIYASim」的飛行任務模擬準確性，以及火箭自主飛行導航控制能力。其餘包含可控制混和式火箭推進技術、火箭飛行導航控制技術、火箭發射地面支援系統及火箭降落傘回收系統也是本次測試重點。預計飛行時間8分鐘、飛行高度12公里，由陸地射向外海，約在發射後八十五秒到達十公里高的最高點，隨即開啟減速降落傘，於第四百九十秒落海。試射後得到的數據分析，將做為下一階段飛行測試參考。

本次發射是執行第二節火箭的第一次飛行測試，驗證團隊自行開發「六自由度任務分析模擬器 ZIYASim」的飛行任務模擬準確性，以及火箭自主飛行導航控制能力。圖/陽明交大提供

ARRC前瞻火箭研究中心於2012年6月成立，期能促進台灣太空科技發展與人才培育，希望藉由跨校合作發展出台灣自主研發製造的火箭，並期許未來可自行運送衛星及科學酬載進入軌道飛行。這份初衷直至今日團隊仍默默堅持，團隊在這十年來不斷培育台灣太空隊的成員，讓莘莘學子用熱情作為燃料，勇於作夢並踏實的實現夢想。ARRC團隊也在2020年9月成為全世界第一個使用混合式火箭完成懸浮飛行測試的團隊(https://youtu.be/H2boUAMaMMs)，技術獨步全球。

ARRC團隊表示，火箭是由極為複雜的系統組成，在地面上測試千次、萬次，也無法確保一次的發射成功，且發射作業具有相當的風險，測試日也可能受到天候不佳影響而使飛行測試延期。即便如此，每一次的準備、測試數據與經驗都相當珍貴，都是精進技術的養分。

ARRC團隊感謝政府為促進國家太空科技與產業發展，建置短期科研火箭發射場域，特別感謝科技部及國家太空中心在首次申請發射過程給予的建議及鼓勵，以及校方及社會企業、民眾一如既往的大力支持，期望此次發射任務能順利完成，並吸引更多對太空科技有興趣的人才加入，一同挑戰太空夢。