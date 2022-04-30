領航百年名校 高為元就任清大校長

國立清華大學今4/30舉行校長交接典禮。高為元從賀陳弘手中接過印信，宣誓就任清華大學新任校長。高為元表示，將以自治自理、學術自由、包容、公平及多元為核心理念，帶領清華大學迎向新世紀的挑戰，為社會培育人才並探索真義。

受到疫情的影響，校長交接典禮改採線上直播，除了新任、卸任校長及監交人教育部政務次長劉孟奇，僅校長遴選委員會召集人梁賡義、清華大學校友總會理事長蔡進步兩位貴賓出席簡單隆重的交接典禮。

高為元指出，他很榮幸加入清華大家庭，未來治校將以「鞏固理工人文社科的基礎」、「創建綜合型的研究大學」、「放眼世界、落實本土」、「捍衛清華的核心價值」、「加強學生多元化的全人教育及畢業後的輔導」作為主要方向，持續強化清華多元選才、跨領域教學等發展特色。

曾任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校長達18年的高為元為生醫工程學者，尤其專研將基礎醫學研究銜接臨床應用的轉譯醫學；在擔任香港大學副校長期間，也有推動設立兩千床教學醫院的豐富經驗，因此被期許為清華大學未來發展醫學教育的最佳舵手。

高為元指出，清華在台建校之初即以發展原子科學為重點，近期更結合醫學發展出獨步全球的硼中子捕獲治療(BNCT)技術，成功救治來自全球逾二百位病患的惡性腦瘤等癌病，正是轉譯醫學的成功示範。他未來也將加強推動基礎研究與產業鏈結，創造清華的「價值鏈」（value chain）。

清大校長高為元表示，將以自治自理、學術自由、包容、公平及多元為核心理念，帶領清華大學迎向新世紀的挑戰。圖/清大提供

旅居海外多年的高為元本月初返台，才剛結束10加7天的居家檢疫及自主健康管理。他說，因為疫情的關係，已3年沒和台灣的親友團聚了，「回家的感覺真好！」住在桃園龍潭的父母及親友們都很期待能來參加他的就任典禮，可惜因疫情未能如願。

今天的交接典禮本來還有一位神秘嘉賓預定出席，就是高為元的小姨丈—知名導演吳念真。高為元笑說，當年小阿姨和吳念真談戀愛時，他還跟著當了一段時間的小電燈泡，「顯然催化的效果十分成功。」

賀陳弘今天卸下校長一職，結束清華遴選校長以來最長的任期。他感謝遴選委員會為清華選出高為元校長，「他具備新的視野與活力，絕對是傑出的隊長，將帶領探險隊做更大更遠的發現。」

賀陳弘回想8年前的交接典禮上，前校長跟他說清華校長是最好的工作，「我猜想可能是要先安慰哄騙我。」他笑著說：「校長的工作其實不好幹，工作內容還包括跑五千公尺、拉大提琴、演說致詞、與抗爭的學生徹夜長談。」賀陳弘也感性地謝謝師生給他機會，為清華這所百年名校服務，「這是至高的榮幸。」他強調，由於清華悠久光輝的歷史，支撐校長站在巨人肩上，才能越過風浪，超越自己的局限，「我的心永遠跟著清華在動！」

清華百年校史走過中西人文薈萃的1.0、科技興國的2.0階段，賀陳弘則致力開創連結人文與科技的「清華3.0」。在他任內，清華學生已有四分之一具備跨領域第二專長，同時有四分之一的教授進行跨領域的研究。清華也擴展醫學、半導體、政治經濟、教育及藝術等研究教學領域，讓跨領域的多元性更加豐富。

賀陳弘也是清華的募款王，在他任內共募得捐款近60億，另外爭取到合校經費26億、以30億專屬基金支持的國際政經學院、及産業界與政府共同出資36億支持的半導體學院。他也為清華增加了17%的校地，包括南二期、南大校區、清華醫院用地等共22公頃。

教育部政次劉孟奇表示，賀陳弘校長帶領清華8年成績斐然，包括成立學士後醫學系等，都靠著他鍥而不捨的推動能力；他還推動許多招生新制如特殊選才，「如果沒有賀陳校長的努力，就不會有這麼多照顧不同社經及城鄉背景學生的制度。」

劉孟奇也是清華校長遴選委員之一。他笑說，從半年前就開始期待今天，高為元校長具多元文化及全球視野，富企圖心也很擅於溝通，遴選委員都對高校長抱有很高的期望，相信他一定能將清華大學帶往更高的高峰。

國家衛生研究院院長梁賡義是清華校友，此次也擔任清華校長遴選委員會召集人。他指出，遴選過程中，高為元謙和、關心高教、深具正能量、國際觀等特質，都令委員們印象深刻。賀陳弘8年有成，功在清華；也期待高為元校長承先啟後，引領清華。

清華大學校友總會理事長蔡進步首先代表全球校友真誠、熱情地歡迎高為元校長。他說，高為元是清華自1994年實施校長遴選制度以來最年輕的一位校長，謙沖內斂又積極樂觀的人格特質，將有助於凝聚全校的向心力，「校友會全力支持您的施政，做您最熱情的啦啦隊、最有力的後援會。」

今天在線上觀禮的貴賓包括清華大學前校長陳文村、台灣聯合大學系統總校長陳力俊、陽明交大校長林奇宏、中央大學校長周景揚、政治大學校長郭明政、成功大學校長蘇慧貞、墨西哥駐台代表Martin Torres、旺宏電子董事長吳敏求、玉山銀行董事長黃男州、和碩科技董事長童子賢、全國教師工會總聯合會理事長侯俊良。