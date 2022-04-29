虎尾科大遠距推動全民科學日　雲縣43所國中小師生參與

以「電磁學」為主題， 培訓種子教師及學員，蓄積雲縣科學教育長期能量

由國立虎尾科技大學與雲林縣政府合作推動的「雲林縣第八屆全民科學日教學活動工作坊」於4月27日、5月11日各辦理1場。特別因應防疫，採線上形式辦理，以「電磁學」為主題，帶領參與師生從教具製作開始動手做實驗，使科學盛事不間斷。

「雲林縣第八屆全民科學日教學活動工作坊」邀集縣內43所國中小師生共襄盛舉，提供30項電磁學實驗活動，由虎尾科大電子工程系助理教授吳添全設計，並培訓種子教師及學員，蓄積各校持續推廣科學教育的長期能量。

因應防疫，全民科學日採線上辦理，以「電磁學」為主題，圖為此次實驗活動之一的單極馬達。圖／虎尾科大提供

活動主題「電磁學」使用大量磁鐵設計實驗，例如磁轉小花、單極馬達、手搖發電機、磁力疊羅漢、磁鐵陣列、磁鐵串燒、磁浮筆，還有軟性磁鐵的探究實驗等，可從中觀察磁鐵與電流產生的磁效應帶動磁鐵旋轉等科學現象，也讓參與學員透過動手組裝了解電路接法、利用重心平衡銅線與增減銅線及接觸點間的摩擦力等知識。工作坊線上平台的教程除了提供現場教學外，並開放平台影片提供學員反覆觀看與學習，做為製作教具與實作過程的學習指引。

虎科大攜手豐泰文教基金會紮根科學教育

虎尾科大並取得長期關注在地教育的豐泰文教基金會合作贊助，提供參與本計畫的伙伴學校科學工具百寶箱乙只，內容包含科學實驗的基礎教具，以及詳細的教學說明，縣府另補助經費讓每間學校能參照準備多組教具，讓各校辦理相關科學活動時，能有更多學生一起參與。期望集合產官學能量的挹注，加值縣內科學活動能永續發展。

未來虎尾科大將與雲林縣政府、豐泰文教基金會、國立臺灣科學教育館及縣內各級學校繼續合作，九月將在虎尾鎮同心公園辦理的「雲林Go科技創意賽恩思」科學嘉年華，持續推動科學教育並增進交流，藉由培養學生「發現問題」進而動手「解決問題」的能力，讓雲林縣的基礎科學教育更加豐富紮實。