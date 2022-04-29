虎尾科大遠距推動全民科學日　雲縣43所國中小師生參與

虎尾科大此次提供科學工具百寶箱含有以電磁學為主題的教具與說明書，由豐泰文教基金會贊助，雲林縣政府補助經費讓參與學校能參照準備多組教具。圖／虎尾科大提供

以「電磁學」為主題， 培訓種子教師及學員，蓄積雲縣科學教育長期能量

由國立虎尾科技大學與雲林縣政府合作推動的「雲林縣第八屆全民科學日教學活動工作坊」於4月27日、5月11日各辦理1場。特別因應防疫，採線上形式辦理，以「電磁學」為主題，帶領參與師生從教具製作開始動手做實驗，使科學盛事不間斷。

「雲林縣第八屆全民科學日教學活動工作坊」邀集縣內43所國中小師生共襄盛舉，提供30項電磁學實驗活動，由虎尾科大電子工程系助理教授吳添全設計，並培訓種子教師及學員，蓄積各校持續推廣科學教育的長期能量。

因應防疫，全民科學日採線上辦理，以「電磁學」為主題，圖為此次實驗活動之一的單極馬達。圖／虎尾科大提供

活動主題「電磁學」使用大量磁鐵設計實驗，例如磁轉小花、單極馬達、手搖發電機、磁力疊羅漢、磁鐵陣列、磁鐵串燒、磁浮筆，還有軟性磁鐵的探究實驗等，可從中觀察磁鐵與電流產生的磁效應帶動磁鐵旋轉等科學現象，也讓參與學員透過動手組裝了解電路接法、利用重心平衡銅線與增減銅線及接觸點間的摩擦力等知識。工作坊線上平台的教程除了提供現場教學外，並開放平台影片提供學員反覆觀看與學習，做為製作教具與實作過程的學習指引。

虎科大攜手豐泰文教基金會紮根科學教育

虎尾科大並取得長期關注在地教育的豐泰文教基金會合作贊助，提供參與本計畫的伙伴學校科學工具百寶箱乙只，內容包含科學實驗的基礎教具，以及詳細的教學說明，縣府另補助經費讓每間學校能參照準備多組教具，讓各校辦理相關科學活動時，能有更多學生一起參與。期望集合產官學能量的挹注，加值縣內科學活動能永續發展。

未來虎尾科大將與雲林縣政府、豐泰文教基金會、國立臺灣科學教育館及縣內各級學校繼續合作，九月將在虎尾鎮同心公園辦理的「雲林Go科技創意賽恩思」科學嘉年華，持續推動科學教育並增進交流，藉由培養學生「發現問題」進而動手「解決問題」的能力，讓雲林縣的基礎科學教育更加豐富紮實。

文 黃全興

工商時報