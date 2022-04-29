新創聯合 EZTalking結合米豆奶翻轉教育

疫情再起，在面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代反反覆覆的狀態下，學校、家長、老師以及學生們，四方正面對複雜的學習狀況，連同補習班也面對一樣的情況。加上政府正在全力推廣2030雙語國家，教育部之前推廣「班班有網路 、生生用平板」加速數位化的腳步。

易晨智能執行長許永昌在接受記者訪問時表示，目前在將近5千位學生的使用中，老師們的反應十分良好，孩子們在學習3個月後會看到學習成效，說得越來越有自信，發音也越來越標準，越來越敢開口說。「EZTalking」開放後台雲端系統讓老師能自行上教材、隨時出作業，並可即時得知孩子們的學習狀況，一來減輕老師們的負擔可做到因材施教，二來孩子們的學習過程是快樂無壓迫感。透過數據分析、學習歷程的結果呈現，老師們可針對學生的學習狀況隨時進行動態的調整。

4月更與「米豆奶科技」結合推出新應用，第一套結合AI英語口說的教育管理系統。「米豆奶科技」執行長蕭力彰表示，這套系統100%雲端打造可以適用於手機、平板、電腦等各型態裝置而無需安裝任何軟體，並且可以輕鬆實現遠距管理，系統更可以透過Line推播至家長端手機，輕鬆實現遠距管理。

米豆奶科技自2018創辦以來，不足3年的時間，全台突破近千家補習班使用米豆奶科技出品之教育管理系統。這套系統100%雲端打造可以適用於手機、平板、電腦等各型態裝置而無需安裝任何軟體，並且可以輕鬆實現遠距管理。「米豆奶」與「EZTalking」兩大新創公司攜手結合，打造第一套結合AI英語口說的教育ERP管理系統，完美解決目前補教業界在疫情下所遭遇的痛點，如遠距管理、遠距收款、遠距授課、AI智能口說教學。兩大新創結合之下預期今年可突破一千家補習班使用。

許永昌表示，目前在與學校的合作方面甚至有老師提到學生們在使用「EZTalking」可以一句一句唸，立刻有回饋，立刻可以再練習，學生比較有意願練習，成就感比較高。「EZTalking」希望做到互利共生的異業結盟生態圈，數位工具、資訊系統、教材內容，大家合力共創提供良好的學習平台，讓學習英語是一件很快樂的事。

宜蘭羅東史麥爾美語主任Cindy告訴記者，能幸運遇到「EZTalking」讓我能親眼見證AI帶給老師與學生們的協助，老師能有更多的時間教導學生正確的英文用法，學生則能利用「EZTalking」所帶來的AI平台進而增加獨立口語練習的機會，以個性化、制定化來滿足學生的需求，真正達到其相輔相成的最大效能。

「米豆奶」與「EZTalking」將開拓新創的合作模式、相互加分，目前已經有將近千家以上的補習班採用。許永昌樂觀預估，今年兩家新創的業績都能有數倍以上的成長。