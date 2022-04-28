TDUA陽明交大聯手掌舵 強攻智慧醫療

由台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)主辦之「全球醫療產業前瞻技術合作論壇- TDUA陽明交大聯手掌舵」於4/28南港展覽館Touch Taiwan展會中盛大登場。會中邀請到友達光電總經理柯富仁、陽明交大林奇宏校長、竹銘醫院院長唐高駿、關渡醫院院長陳亮恭、陽明交大生醫工程學院林峻立院長、陽明交大光電系孫家偉教授等專家學者與會。

友達光電總經理柯富仁表示，如何推動下世代顯示器產業?結合5G、AIOT及智慧醫療是關鍵，據悉台廠在全球醫療面板供貨達5成，且近年發現到醫院端有許多創新的想法，需要科技業共同參與，共同實踐。國立陽明交通大學為國內結合BIO-ICT的頂尖學府，自己也是陽明交大的校友，過往已有許多產學研發合作進行中，相信未來與陽明交大將有更深度合作，共同推動智慧醫療，深化面板產業與醫療的連結。

陽明交大醫務管理研究所唐高駿教授專題演講中提及，未來智慧醫療的樣貌中，結合穿戴式裝置，隨時能感測病患體徵並上傳雲端，照護系統可隨時隨地協助並提醒病患，例如服藥、量測提醒、意外預防及危險狀況通報等。而如何打造醫療「數位孿生Digital twin」透過整合真實世界中病患的電子病歷、影像資料、感測數據等臨床資料，上傳到雲端中，透過AI人工智慧機器學習Algorithm演算後，進行AI臨床輔助決策及AI生理感知等模型的判別，在科技的協助下，相信未來醫療將能夠走向個人化，絕對比現在更完美。此外陽明交大博愛校區的竹銘醫院預計於2026年完工啟用，未來將成為智慧醫療研發及臨床需求的重鎮。

為協助國內前瞻技術能量找到出海口，Touch Taiwan展會未來將與國內各大專院校及研究單位合作舉辦一系列的技術合作論壇，透過產學研的交流合作，提升產業技術能量，創造產業新商機。原定2022年4月29日14:00~15:20的「全球醫療產業前瞻技術合作論壇」因應防疫，將改為線上舉辦。