世界大學影響力排名 朝陽科大連續4年進榜

英國泰晤士高等教育（Times Higher Education）公布2022世界大學影響力排名( University Impact Rankings)，共計1,406校進榜，全台僅45所大學進入排名，朝陽科技大學連續4年進榜全球排名，師生致力永續發展之卓越成果，廣受國際肯定。其中，朝陽科大在SDG 10 (減少不平等)及SDG15 (保育陸域生態)排名為101-200，表現最為傑出；而在SDG 1 (終結貧窮)、SDG 4 (優質教育)、SDG 8 (就業與經濟成長)及SDG 14 (保育海洋生態)排名201-300，展現舉足輕重的社會影響力。

為落實大學社會責任，朝陽科大國際學生加入守護海洋的淨灘行列。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，世界大學影響力排名為英國泰晤士高等教育(THE)進行的創新評比，其評核項目根據聯合國永續發展指標(SDGs)中的17項指標，涵蓋「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」等三大面向，針對各大學的教學產研能量，對全球永續發展的具體貢獻度進行評比，朝陽科大連續4年進榜世界大學影響力排名，代表師生致力永續發展之卓越成果廣受肯定。

朝陽科大研發長徐松圻則強調，朝陽科大已連續5年蟬聯世界綠能大學全球百大，同時連續2年蟬聯天下USR大學公民獎私立技職第一，善盡大學社會責任，推動地方創生不遺餘力。此外，朝陽科大更積極整合健康農業資材與智慧應用技術、綠能材料技術及環保創新燃燒裝置等創新技術，塑造產學合作亮點，提升國際競爭力。 為推動永續發展，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，朝陽科大不但成立永續發展推動委員會，致力年降2%的能源使用及碳排放量，期望2030年減少50%碳排放量，並於2045年達成淨零排放(net-zero emissions)之目標，營造大學、社會與地球共好。

在實踐USR的行動上，朝陽科大學生USR團隊關注並實現農業廢棄物再利用的課題，為逆轉氣候變遷及推動綠色經濟循環做出貢獻，不但獲選天下雜誌第二屆U20國際青年論壇最有影響力獎，更以「連動式植生牆照護系統」榮獲IWIS 國際華沙發明展金牌及ASIE美國科學暨發明展金牌，展現永續實踐之傑出成果。