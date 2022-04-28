僑委會非洲研討會 分享疫後非洲投資策略、布局和挑戰

為協促海外僑臺商及臺灣產學研界提早布局非洲市場，僑務委員會昨4月27日與國立政治大學合辦「新冠疫情後非洲投資：策略、布局與挑戰」國際研討會，由僑務委員會副委員長呂元榮及政治大學國際關係研究中心主任寇健文共同主持開幕式，國家安全會議副秘書長徐斯儉及外交部亞西及非洲司司長楊心怡等出席致詞，僑委會委員長童振源出席閉幕式，並肯定非洲臺商的成就，期許這場結合產官學研社的研討會，不僅透過專家學者的分析，更藉由實地經驗的分享，協助臺商與臺灣產業更瞭解疫後非洲投資市場機會和風險，為進軍非洲預作周全的準備。

呂元榮表示，疫情衝擊海外臺商事業，僑委會亦強化轉型僑臺商的服務工作，近年來協輔臺商事業升級與轉型所推動的工作，包括與國內11家研發機構及35所大學校院，推出「全球僑臺商產業升級與技術服務方案」及「全球僑臺商產學合作方案」，同時彙編全球33本臺商服務手冊，非洲地區已有兩本，以及各類商機名錄。

此外，今年1月僑委會發布《海外僑臺商經營動向與投資環境調查報告》，提供僑臺商、臺灣企業與政府參考運用。另為協輔非洲僑臺商順利取得融資，僑委會責請海外信用保證基金提供相關融資保證服務，其中「非洲專案」融資額度每一授信戶最高200萬美元，以及「新冠肺炎紓困方案4.0」提供最高40萬美元之紓困貸款，協助海外僑臺商事業因應疫情挑戰。

徐斯儉說明，自政府推動非洲計畫以來，相關部會致力整合資源，促進臺非在外交、經貿、教育及人才等方面的多元交流，深化雙方連結合作。今日研討會甚具意義，感謝僑委會及政大邀請產官學界發表非洲研究與經驗分享，期對海外臺商及臺灣產業布局非洲市場時有所參考。

童振源期盼運用非洲僑臺商在地優勢與國際網絡，協促臺灣企業開拓國際市場。圖/僑委會提供

童振源表示，蔡總統指示推動「非洲計畫」後，僑委會持續與相關部會共同合作，整合非洲臺商的人脈、通路及資源，期盼能協助國內企業及其他地區的臺商前進非洲。非洲大陸自由貿易協定自2021年1月1日正式生效，非洲成為全球重要市場，雖具備投資潜力，但也存在不少的風險，因此瞭解非洲當地的投資環境及評估風險，是前進非洲臺商亟需掌握的資訊。

童振源強調，非洲的臺商不但事業有成，在當地甚具影響力，可扮演臺灣企業或其他地區臺商前進非洲的「引路人」與「合作夥伴」，有助臺灣產學研布局非洲市場。童振源說明，僑委會將持續與相關部會及單位合作，積極推動「非洲計畫」，運用多元、智能化的服務模式，結合國內產官學研資源，發揮僑臺商在地優勢與國際網絡，擴大臺灣與海外僑臺商雙方深化鏈結與合作，協助臺灣產業拓展非洲市場，促進非洲臺商拓展事業版圖，與臺灣共榮發展。