興大、臺中榮總攜手觸控展 大秀智慧醫療亮點

「Touch Taiwan 2022」4月27日起於南港展覽館盛大舉行，剛成立學士後醫學系的國立中興大學首次與教學醫院之一的臺中榮民總醫院共同攜手，在跨域整合的Touch Taiwan展中，展示雙方在智慧醫療及精準健康的合作成果，深受矚目。



臺中榮總（攤位號碼：L1009）在此次的展覽中，共安排五大主題區，包括「獲獎專區」、「智慧醫療區」、「榮興合作區」、「專利區」、「精準醫療區」，其中在榮興合作區中，特別展示遠端即時心肺復健訓練與自動監控回覆裝置及方法、室內空氣污染之追縱與調控方法等雙方合作成果，在專利區中則有糖尿病血糖控制品質管理系統、過敏篩檢晶片其製備方法及其檢測過敏之方法等專利技術之展示，深具商品化潛力。



臺中榮總醫學研究部主任江榮山醫師表示，過去有很多臺中榮總所發展的醫學技術，獲得了國家新創獎等獎項，如「自體免疫疾病篩檢：人工智慧輔助辨識抗核抗體(ANA) 螢光型態」、「止痛藥物當量趨勢分析與決策支援系統」等技術，也常與中興大學進行相關的產學合作，成果豐碩，此次藉由中興大學產學研鏈結中心的協助，合作設攤展示，可推動技術實用化的廣度與深度，以造福全民。



中榮轉譯醫學科主任陳一銘醫師(右起)、中榮醫學研究部主任江榮山醫師、興大研發長兼產學研鏈結中心主任宋振銘教授、興大產學研鏈結中心副主任吳耿東副教授。圖/中興大學提供

中興大學研發長兼產學研鏈結中心主任宋振銘教授也表示，目前中興大學產學合作有四大主軸，包括智慧製造、農食生技、綠能減碳及醫療照護，而隨著學士後醫學系的成立，醫療照護主軸勢必要有醫院的共同參與，中興大學及臺中榮總在過去即有簽訂合作備忘錄，此次再深化合作的內容及方向，也會在中興大學的產學研鏈結中心建立合作平台及網站，以加強雙方合作，為下一世代的智慧醫療及精準健康而共同努力。



本次Touch Taiwan展覽至29日止，臺中榮總及中興大學（攤位號碼：L1009）歡迎有意願進行合作的廠商，以及對智慧醫療及精準健康有興趣的民眾前往參觀。