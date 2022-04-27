產業創新條例修正 今年新納入資安項目

安永：5月報稅留意相關稅法異動，掌握申報重點

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華表示，營利事業報稅季節將近，企業應多關注營利事業所得稅法令規定變動和查核實務發展。其中，企業最關注產業創新條例修正，修法重點為智慧機械相關展延3年、5G相關展延2年，並自111年1月起納入資安項目。

110年度營利事業所得稅結算申報即將來臨，安永聯合會計師事務所於今(27)日舉辦網路研討會，針對最新稅務法令更新暨營利事業所得稅申報書變動與注意事項等議題，分享如何有效掌握申報重點及最新實務發展，降低申報錯誤的風險。

楊建華指出，為提高產業競爭力，產業創新條例相關修法將延長至113年底。依據產創條例10條之1，投資智慧機械、5G及資安項目可用以抵稅。當年度投資智慧機械、5G及資安支出金額合計達新臺幣100萬元至10億元者可進行抵減；其抵減率可為5%並於當年度抵減，或採3%並於3年內分次抵減，抵減上限為應納稅額30%，合併適用其他投資抵減(如研發投抵)，為應納稅額50%。

楊建華再說明，在所得稅法修正方面，自110年7月起施行房地合一稅2.0，除調整持有期間之稅率以外，亦增列二項課稅標的以防止透過移轉來避稅，包括交易預售屋及坐落基地，以及交易持股(或出資額)過半數營利事業的股份(或出資額)，且該營利事業股權(或出資額)價值50%以上是由我國境內房地構成；惟四種交易類型不受影響，仍維持稅率20%，包括無力清償債務房地遭強制執行等非自願因素交易、以自有土地與建商合建分回房地交易、參與都更或危老重建取得房地後第一次移轉及興建房屋完成後第一次移轉。

針對110年度營所稅結算申報書修正重點，安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師蔡雅萍提醒，配合房地合一稅2.0修訂，今年增加多項與房地合一稅相關的其他申報書表檢核清單、損益及稅額計算表之內容，並且新增頁表以區分房地合一稅 1.0 及 2.0 之填報方式等，納稅者於填寫時需多加留意，以掌握申報重點。