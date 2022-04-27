2022世界頂尖醫學科學家 中國醫藥大學洪明奇台灣第二

學術網站Research.com最新發表2022年全球頂尖醫學科學家排行榜，臺灣學者共有35位入榜，前副總統陳建仁院士排名第一，中國醫藥大學校長洪明奇院士排名第二，以及醫學院薛博仁副院長、許重義講座教授、副校長蔡輔仁特聘教授及湯智昕研發長等四位校內學者榮登領頭羊，展現中醫大最佳的學術領導地位，將繼續帶領台灣醫學領域朝國際頂尖學術目標邁進。

Research.com是在2013年成立（原名：Guide2Research）的學術網站，自2014年以來在電腦科學、電子電機工程領域發布科學論文相關數據，2022年改版為Research.com，並新增生物學、醫學、經濟學、地球科學、化學、數學等多種領域。Research.com學術網站是醫學領域研究的網站之一，提供自2014年以來有關科學貢獻的可靠數據，該排名包含2021年12月6日收集的h指數、出版物和引用值。世界頂尖科學家排名的醫學領域領先科學家名單，是基於可靠的Google Scholar和Microsoft Academic Graph上166,880名科學家的細緻檢查，對於醫學學科，檢查了超過65,743個檔案。

中國醫藥大學水湳智慧校區。圖／中國醫藥大學提供

在臺灣醫學領域入榜的35位學者中，前副總統陳建仁院士H-index為155，台灣排名第一，世界排名342；中國醫藥大學校長洪明奇院士H-index為152，台灣排名第二，世界排名386，主要研究為基因，癌症，醫學領域。

另外校內四位榮登領先科學家分別是：薛博仁副院長：H-index為98，在「醫學」領域，台灣排名第6，全世界排名4036，在「微生學」領域，台灣排名第一，全世界排名96。許重義講座教授：H-index為78，台灣排名第21，世界排名10463，主要研究為醫學領域，基因，中風，醫療大數據。蔡輔仁副校長：H-index為75，台灣排名第25，世界排名12030，主要研究為基因，醫學領域。湯智昕研發長：H-index為71，台灣排名第30，世界排名14685，主要研究為基因，癌症，醫學領域。