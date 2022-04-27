勤益科大舉辦「線上就業博覽會」 4千職缺搶人才

因應畢業生求職求才媒合需求，國立勤益科技大學即日起至5月5日舉辦線上就業博覽會，來自精密機械業、光電業、綠能產業、半導體製造業及餐飲服務業等共計1百家廠商，釋出近4千個職缺。

校方特地邀集14家廠商將於明(28)日舉辦線上企業說明會，包括上銀科技、大立光電、台積電、宏全國際及友達光電等，解說企業動態及人力需求。並於線上舉辦「業界達人眉角講座」，提醒求職者面試小撇步。

國立勤益科大校長陳文淵表示，諸多大廠都直接到校園物色人才，建議同學把握機會，畢業前就能銜接職場。值得關注的如美商綠點高新以起薪4萬元，招募科深度學習影像辨識系統開發工程師；友達光電招募人工智慧演算法工程師以起薪5萬元攬才，顯見各家廠商對元宇宙趨勢的人才需求將越來越大。

除此之外，勤益科大全校二年級學生都實施「就業職能平台測驗」讓同學提早規劃專業職能、認識自我興趣。針對4年級及碩士班同學還會定期邀請國際生涯發展諮詢師(CDA) 進行「一對一履歷面試技巧」，針對求職做履歷健檢，格式內容修改，還包含了英文履歷，方便同學投遞國際企業。

勤益科大表示，徵才廠商類別多元，參與廠商包含許多大型企業、連鎖集團及科技大廠，如大銀微系統、大立光電、美商捷普集團綠點高新、瑞士商弗克司、涵碧樓、和大工業、盈錫精密、程泰機械、彥豪金屬、銀泰科技、百德機械、愛普智科技、利勤實業等，提供應屆畢業生豐富的職業選擇。

詳情可查詢勤益科大校園就業博覽會網站：http://job.ncut.edu.tw/index.php。