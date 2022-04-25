國中國文課本 傳達新課綱素養

你對國文課的印象還停留在死背課文和註解嗎？現代國文課有趣得超乎想像！有教科書業者選錄舞台劇本為課文，培養欣賞戲劇的素養之外，更激發師生創意用不同角度詮釋文本，創造超有梗的國文課！

第一個收錄進課本的舞台劇本！康軒攜手故事工廠創造超狂國文課

108課綱特別強調「素養教育」，不僅打破以老師為本的傳統教學思維，更企圖從各學科培養學生適應現在與未來的能力。因此，除了傳統知識教學之外，也希望引領學生有自主行動、懂得溝通互動以及參與社會等能力。

想落實素養教育，教科書成為重要溝通媒介。現代國文課本選題十分多元，康軒攜手台灣原創劇團「故事工廠」藝術總監黃致凱，將舞台劇《三個諸葛亮》改編成課文〈后羿射月〉。

黃致凱表示，當初沒有預想過〈后羿射月〉會改編成為國內第一個收錄於課本的現代舞台劇本，他透露改編過程中，深刻體會康軒團隊的嚴謹，「字斟句酌」只為確保精準傳達作者原意。

「這一課可以讀也可以演，藉由故事探討伴侶的『伴』的定義，再進一步傳達情感教育。」藉由貼近生活的內容，讓正值青春期學生用更正面健康的方式認識情感，建立正確的人際相處觀念。

國文課文可以讀還可以演！創新教法激盪想像力與創造力

從形式到內容都有嶄新風貌的課文，學生眼睛一亮，老師也有更多教學空間。就有老師分享，戲劇涵蓋層面廣，可以教的東西更多，學生從戲劇欣賞、詳讀、分析、改編劇本中獲得課文以外的養分，激發出更多創意。也有老師很驚訝學生從課文激盪豐富想像力，改寫出超乎預想的劇情。

黃致凱說，看到許多老師準備的教案都非常用心，與學生對於課文開展不同詮釋，甚至還有老師加入臺語及歌仔戲元素，大膽創意讓他非常驚豔，也很高興康軒收錄不同類型教材。

教育是持續的累積，並且在學生不同階段提供適宜養分。對此，黃致凱頗有感悟：「我常覺得戲劇是人生對於困境的模擬，透過戲裡面的角色不斷辯證，讓思考有碰撞翻轉的機會。未來面對不同人生課題的時候，去思考要做出什麼樣的抉擇。」現代教科書選題多元，並非單純為顛覆而顛覆，而是讓學生吸收知識之餘，從樂趣中積累認識自己、面對未來的關鍵能力。