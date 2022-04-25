進駐中軟智慧加速器基地 異網親子購物平臺成新手父母最愛

為提供優質的AIoT新創團隊展露能量及實證的場域及平臺，經濟部加工出口區管理處特別委託由中部各大專校院與廠商組成的「臺中軟體園區發展產學訓聯盟」，協助打造「臺中軟體園區智慧創新應用加速器基地」，推動臺中軟體園區成為科技與人文相結合之智慧創新應用園區，成效卓著。其中，進駐中軟園區的優質亮點廠商異網資訊股份有限公司，藉由園區的服務與輔導能量，加速催化其業務與運營績效，以Malldj親子購物網平臺連續15年榮獲媽媽寶寶雜誌最愛商品大調查-最佳婦幼類購物網站，大受新手父母的歡迎。

以一站式服務提供婦幼用品選購的異網，銷售績效長紅，成為臺中軟體園區智慧創新應用加速器基地的亮點廠商。圖／朝陽科大提供

異網資訊股份有限公司於2000年成立Malldj親子購物網，網路販售婦幼親子類用品達22年，平臺提供超過600個品牌及2萬件商品，讓新手父母不需為採購嬰兒所需用品而忙碌奔波，頗受好評。異網進駐臺中軟體園區智慧創新應用加速器基地後，利用基地所提供之各式共享資源及一站式服務，透過雲端商務辦公、財務管理平臺，提升管理效率及有效掌握金流，並提供新創團隊與跨領域異業合作機會、輔導技術人才培訓、營運管理之諮詢服務、免費職能課程與講座等，滿足新創事業初期發展的各類需求。

除了滿足消費者對親子商品的購物需求外，異網資訊股份有限公司近日亦響應外交部啟運對烏克蘭人道援贈愛心物資之募集，主動提供近兩百件禦寒童毯，希望能夠幫助飽受戰亂之苦的烏克蘭孩童，善盡企業社會責任，廣受肯定，成為臺中軟體園區智慧創新應用加速器基地的亮點廠商。

擔任臺中軟體園區發展產學訓聯盟理事長之朝陽科大鄭道明校長表示，該聯盟集結了產官學創育能量及資源，以完善的培育及輔導機制，使新創與進駐廠商得以在中軟園區加速成長與穩健茁壯。透過中軟加速器與產學訓聯盟平臺，以人才培育、產學合作等方式，將知識密集的數位技術與人才，引入智慧製造、智慧醫療與智慧服務產業，並協助傳統產業的數位化與智能化，不但可協助廠商與產業發展經濟，也為莘莘學子拓展就業媒合管道。