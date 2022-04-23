直得科技攜手成大 研發復健機器人

成大副校長蘇芳慶特聘教授之研究團隊，將利用直得科技「S0微型六軸機械手臂」開發成為手部復健之輔助機器人。

2022台南自動化機械暨智慧製造展日前4月21日於大台南會展中心登場，匯集全台各地機械大廠齊聚一堂共有近200家廠商出展，場面盛大熱鬧。營運總部位於南部科學園區的直得科技展示全新系列產品微型六軸機械手臂，其中S0微型六軸機械手臂是現今市場上最小的協作型機械手臂，手臂重量僅3.5公斤，最大負載可達0.5公斤。

目前這款微型六軸機械手臂已與成功大學展開產學合作，成大副校長蘇芳慶特聘教授之研究團隊，將利用這款機械手臂開發成為手部復健之輔助機器人，用來協助手腕關節及各手指關節的復健，中風、腦性麻痺、斷指重建、腕隧道症候群、板機指等病患，將可以幫忙其恢復關節活動度、力量及協調度訓練，增進手部功能。未來將加入元宇宙、AR/MR的創新，增加功能達到精準個人健康的遠距居家復健。預估若將機械手臂應用範圍延伸至醫療健康產業，將可創造10倍以上的產值。

為期5天的台南自動化機械暨智慧製造展，是大台南會展中心去年完工後的開幕首展，直得科技於今年展期發表兩款微型六軸機械手臂，其中S0微型六軸機械手臂體積小、重量輕，可於有限空間靈巧地移動，加上特殊的折疊設計能夠創造多種不同路徑規劃，對於開發成為手部復健的輔助機器人來說，六軸機械手臂的活動性與可變化性是至為重要的關鍵。

微型機械手臂 應用範圍廣

成大副校長蘇芳慶特聘教授的研究團隊指出，開發手部復健的機器人，主要是做為輔助物理治療師與職能治療師的用途，增加病患接受復健治療的時間與頻率，加快復原的速度。另外，微型機械手臂具有輕量、小巧、移動方便等特性，未來將可應用於多種場域甚至是到府的居家復健，病患不用侷限於醫療院所才能進行復健；同時，機械手臂應用範圍也可延伸至虛擬實境、遠距醫療、居家照護等領域，其所帶來的產業價值也可望提升。

成大副校長蘇芳慶特聘教授。圖/成大提供

直得科技於今年展中發表兩款六軸機械手臂，除了S0微型六軸機械手臂外，另外一款重量4.7公斤的DB0微型六軸機械手臂，擁有5μm的重現精度，適合應用於更高精度需求的場域。此外，其底座上提供教導式操作面板，讓使用者直接進行路徑的規劃。

直得科技創立於1998年，以高階線性運動零組件暨智慧自動化整合開發著稱，核心技術主要是研發製造高品質線性運動系統與零組件，產品包含線性滑軌、線性馬達、機械手臂以及軟體PLC等，創辦人陳麗芬董事長與許明哲總經理是業界知名的夫妻檔，許明哲更是2009年成大工科系友傑出成就獎的得主，直得科技曾於創辦初期1999年進駐成大育成中心，為第一批進駐成大校園的創業廠商，並持續與成大工科系、電機系、材料系、醫工系等系教授合作，共同研發產品至今。