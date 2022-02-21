成大EMBA連鎖品牌經營學 藝群總裁王正坤實戰授課

文/葉圳轍

理論與實戰融合，成功大學EMBA禮聘學經歷豐富的藝群醫美董事長王正坤醫師，講授「連鎖品牌經營」系列課程，以個案實例、企管理論、市場趨勢與腦力激盪等教學方式，協助學生發展穩健的連鎖企業，拓展連鎖企業規模，增加營業額。

王正坤是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師與藝群醫學美容集團董事長。

王正坤所經營的藝群醫美集團，旗下有1家Dr.藝群保養品公司與9家藝群醫美診所，分布在台北、台中、台南與高雄。Dr.藝群保養品在連鎖美妝通路，例如:寶雅、康是美、屈臣氏等門市的銷售量，常常是台灣本土品牌銷售冠軍。

王正坤醫師也於1997年出版醫學美容雷射書籍，成為醫學美容產業界的先行者，接著陸續發展各縣市的連鎖診所，目前在全國各直轄市擁有9家連鎖診所，本身有豐富的連鎖管理經驗。

藝群總裁王正坤於成大EMBA開課，以理論結合實戰，講授連鎖品牌經營。圖/藝群醫美提供

王正坤表示，連鎖企業的經營，必須充分考慮整個點、線、面的結構。他上課內容包含連鎖企業的加盟金、權利金與保證金的訂定、市場機會、連鎖總部管理、組織與發展條件、連鎖總部的經營管理、連鎖總部行銷策略、商圈位址選擇、連鎖總部財務規劃、連鎖企業資訊與物流系統、加盟創業機會評估、加盟者商店營運策略、加盟者顧客服務、連鎖總部與加盟者間關係、連鎖加盟發展趨勢等等。

王正坤說，加盟金訂定的標準，通常會隨著品牌知名度的高低做調整，也就是當連鎖店數較少，連鎖品牌知名度比較低的時候，加盟費用通常比較低，當品牌知名升高，加盟費用會隨之提高。