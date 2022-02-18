國立勤益科大成立智慧自動化工程系 培養工業自動化轉型生力軍

回應產業轉型自動化的需求，順應未來工業4.0發展趨勢，國立勤益科大在111學年度獲教育部核淮通過成立智慧自動化工程系，預估招收50名學生，今（18）日舉辦成立記者會。

主辦單位推出100公分的巨型魔術方塊， 象徵學校多元面向、整合共好的精神，記者會現場設於該系的類生產線實習場域，將現代化未來工廠呈現在來賓面前，也同時宣告該系親近產學的宗旨。

現場冠蓋雲集，包含台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲、台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一，高中職則有台中高工校長黃維賢、彰化高工校長石文傑、嘉義高工校長陳瑞洲皆應邀出席。

國立勤益科大校長陳文淵與象徵學校多元面向、整合共好精神、100公分的巨型魔術方塊合影。圖／國立勤益科大提供

勤益科大校長陳文淵說，智慧製造應用與機光電整合應用是智慧自動化工程的重點，課程規劃60％都是實作課，實踐產學無落差。活動以魔術方塊作為主題，也比擬勤益多樣多面的形象。加上該校以全台最大的機械系領航，呼應位於中部的機械產業黃金縱谷，智慧自動化工程系的產生如虎添翼。

負責智慧自動化工程系主任汪正祺說明，勤益科大擁有全台唯一的工具機大樓，內設微型工廠及類產線，未來將與機械系合作將智慧製程未來的發展融入類產線，學生也可在校內學習到各式不同平臺的操作介面，藉以與產業達到更密切的交流、合作，人機溝通協作能力是該系學生一大特色，也是加速機械產業轉型自動化的絕佳生力軍。

值得一提的是該系與國際世界著名大學包含美、日、英、德等國合作開設雙聯學程，畢業後可以取得勤益科大學士學位及國外碩士學位。汪正祺指出，學生畢業後可朝向機械產業、機械零組件產業、工具機產業、半導體產業、機器人產業及自動化需求的相關產業就業，務實的技術即是最佳後盾。