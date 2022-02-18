中山大學校友總會隆重舉行理監事會議暨春酒

校友熱烈出席展現中山人一家人大團結

國立中山大學校友總會16日隆重舉行理監事會暨春酒，由黃炯輝理事長主持及頒發理監事當選證書，中山大學校長鄭英耀率同副校長黃義佑及文學院、理學院、工學院、海科院、社科院、西灣學院等院長出席，校友總會榮譽理事長雷祖綱及來自全國各縣市校友會理事長及仕女會理事長以及傑出校友踴躍出席，展現了「中山人一家人」的大團結。

中山大學校長鄭英耀(二排右六) 、校友總會黃炯輝理事長(二排右七)、高雄市教育局局長謝文斌(二排右八)與校友總會理監事及貴賓合影

包括高雄市教育局局長謝文斌、前高雄醫學大學校長劉景寬、中山大學傑出校友賴春生教授、高醫校友總會理事長江文舜、高苑科技大學校長趙必孝、馨惠馨醫院乳房外科中心執行長張宏泰、雄大會理事長陳俊中…等重量級貴賓也熱情相挺。

黃炯輝理事長表示，很榮幸在2021年12月擔任校友總會第十屆理事長，更感謝歷任理事長的付出，校友總會已邁入第19個年頭，在新的一年，中山大學依舊領先國際脈動，校務發展與時俱進，校友們在各個領域也發光發熱。

黃炯輝指出，母校(中山大學)申請設立的三個學院包括「學士後醫學系」、「半導體及重點科技研究學院(簡稱半導體學院)」和「國際金融研究學院(簡稱國際金融學院)」全數獲得教育部拍板通過，可以說是中山人的驕傲，也呼應了疫情壟罩下全球醫療量能、5G和AI人工智慧飛速發展、半導體晶片需求強勁、國際金融脈動以及南部科技S廊道逐漸形成等新形勢發展。他說，新設加三個學院加上原有的管理學院、文學院、工學院、理學院、海洋科學學院、社會科學院、西灣學院等七個學院，中山大學總計有十個學院。

黃炯輝理事長期望中山大學所培養的學生在各領域發揮所長，發光發熱，甚至邁向國際，也相信中山大學必能超越自我，校務蒸蒸日上，並在這變化飛快的時代，幫助學生追逐未來。